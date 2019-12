Mehr Fahrten an Silvester

Während der Feiertage und an Silvester gilt für Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) ein geänderter Fahrplan, teilte das Unternehmen mit.

24. Dezember: Am Morgen und Mittag fahren Busse und Bahnen wie an einem Samstag. Ab 15 Uhr gilt dann ein Sonn- und Feiertagsfahrplan mit anschließendem durchgehendem Nachtverkehr. Ausnahme ist die Linie 2, die den gesamten Tag über im 20-Minuten-Takt fährt.

30. und 31. Dezember: Von Montag, 30. Dezember, auf Dienstag, 31. Dezember, gilt ein durchgehender Nachtfahrplan. Am Dienstag fahren Busse und Bahnen nach dem regulären Samstagsfahrplan. Außerplanmäßige Fahrten kommen hinzu: Die Linien 1 und 3 fahren in der Silvesternacht ab 24 Uhr alle 30 Minuten. Die Linie 4 und 4A fahren bis 2.14 Uhr im Stundentakt Richtung Waldfriedhof. Die Fahrt um 3.14 Uhr endet am Paradeplatz. Ab Waldfriedhof fahren die Bahnen bis 3.18 Uhr im Stundentakt Richtung Bad Dürkheim. Die stündlichen Nachtbusse der Linien 6 und 7 werden jeweils im etwa halbstündigen Versatz durch eine Straßenbahn zwischen Paradeplatz und Neuostheim beziehungsweise Paradeplatz und Vogelstang (nicht über Feudenheim) ergänzt.

Darüber hinaus fahren die Buslinien 40, 43/46, 47 sowie 51 bis etwa 3.30 Uhr im Stundentakt. apt/red

