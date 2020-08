Mehr finanzieller Spielraum

Die Corona-Pandemie hat große Lücken in den städtischen Haushalt gerissen. Der Gemeinderat hat deshalb auf Vorschlag der Verwaltung am 28. Juli mit großer Mehrheit einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe nun das Vorgehen der Stadt Mannheim bestätigt und die Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushalts festgestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Nachtragshaushalte sind eine große Ausnahme, erst vor sieben Monaten hatte der Gemeinderat den Doppelhaushalt 2021/22 beschlossen. Erstmals seit 1992 sei ein Nachtragshaushalt notwendig geworden.

Insgesamt summieren sich laut Verwaltung die Corona-bedingen Verschlechterungen im Haushalt auf rund 212 Millionen Euro, die mit den Hilfen von Bund und Land in Höhe von mindestens 86 Millionen Euro, Eigenfinanzierungsmitteln von 73 Millionen Euro und einer Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand von 53 Millionen Euro ausgeglichen werden könnten. „Die Eigenfinanzierungsmittel können vor allem durch eine aktualisierte Investitionsplanung erbracht werden. Dafür wurde der Baufortschritt der Investitionen analysiert und festgestellt, dass für die Investitionen aufgrund eines langsamer als gedachten Fortschritts im Moment weniger Kapital benötigt wird als geplant“, heißt es in der Mitteilung.

„Mit dem Nachtragshaushalt können wir die Investitionskraft des Haushaltes erhalten, um die strategisch wichtigen Maßnahmen weiterhin durchführen zu können – und das, ohne den Finanzmittelbestand allzu sehr in Anspruch zu nehmen“, bewertet Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Maßnahme.

„Handlungsfähigkeit gesichert“

„Mit der schnellen Verabschiedung des Nachtragshaushalts und dem ‚grünen Licht‘ durch das Regierungspräsidium sichern wir die Handlungsfähigkeit der Stadt und geben allen Akteuren Planungssicherheit“, ergänzt Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht. Er betont: „Wir stützen damit die in dieser Situation so wichtige öffentliche Daseinsvorsorge und vermeiden starke Einsparungen bei den Investitionen, die zusätzliche Belastungen sowohl für Unternehmen als auch Bürgerinnen und Bürger bedeutet hätte.“ red/bhr

