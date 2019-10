Mehr Frauen gewünscht

Angesichts des immer noch viel zu geringen Anteils an Professorinnen in Deutschland startet die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. Oktober, eine zweitägigen Veranstaltung – dem Professorinnentag „Fempower your Future“. Die DHBW konzentriert sich dabei auf Frauen, die an einer Professur interessiert sind. Ziel ist es, Möglichkeiten und Wege zur Erreichung ihres Berufsziels aufzuzeigen und sie auch zur Übernahme von Führungspositionen zu motivieren. Den Auftakt zu den Frauenwirtschaftstagen bildet die breiter ausgerichtete Veranstaltung von Andrea Och mit dem Titel „Lust auf Macht – Aufstiegsfaktoren für Frauen an die Spitze“, zu der auch Studierende, Studieninteressierte, Lehrende, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit eingeladen sind.

Einblicke ins Berufsfeld

Mehr Frauen in Führungspositionen – die seit Mai 2015 gesetzlich geforderte gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen ist noch lange nicht erreicht. Zum Einstieg in das Thema startet die DHBW am 17. Oktober um 16.30 Uhr im SV-Auditorium (Audimax). Der Professorinnentag dauert am Freitag von 10 bis 16.30 Uhr ebenfalls im Audimax der DHBW. Interessierten Praktikerinnen, Privatdozentinnen oder Doktorandinnen werden Einblicke in das Berufsfeld Professorin an der DHBW gewährt. Hierbei wird die DHBW Mannheim von LUB – Linguistische Unternehmensberatung unterstützt. has

Info: Weitere Informationen unter www.mannheim.dhbw.de

