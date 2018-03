Mehr Freude am Forst

Anzeige

Das Waldhaus in der Gartenstädter Waldpforte wird erweitert. Mit dem ersten Spatenstich hat Landesforstverwaltung jetzt den Startschuss für das Bauvorhaben gegeben. Bis November dieses Jahres sollen die Bauarbeiten an dem über 400 000 Euro teuren Neubau beendet sein.

Barrierefreies Schulgebäude

„Die Erweiterung ist dringend notwendig, weil das Haus an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt ist,“ betonte die Staatssekretärin aus dem Ministerium Ländlicher Raum, Friedlinde Gurr-Hirsch. Das bisherige Gebäude mit einer Nutzfläche von etwa 90 Quadratmetern bleibt vollständig erhalten. Es wird um einen Toilettten- und Teeküchenbereich vergrößert. Ein zweiter Lehrsaal sowie Büroräume werden praktisch seitenverkehrt angesetzt. Insgesamt entsteht eine nutzbare Fläche von etwa 240 Quadratametern. „Diese Erweiterung wird natürlich in Holz gebaut und entspricht den neuesten Vorschriften für modernes Bauen“, erklärte die Staatssekretärin, die auch die Bedeutung der Schule für die Waldpädagogik unterstrich: „Kinder verlieren immer mehr das Verständnis für die Natur. Da setzt die Waldpädagogik an, die als Aufgabe im Landeswaldgesetz formuliert ist“; so Gurr-Hirsch.

Der neue Bauabschnitt lehnt sich bei den Materialien an den bisherigen Bau an, der von der Gartenschau in Mosbach nach Mannheim gebracht worden war. Brettstapelwände und Decken, die mit Holzwolle gefüttert sind, würden eingebaut, sagt Architekt Andreas Kaupp. Unterschiede zum bestehenden Haus werde es nur in Nuancen geben. Alles wird barrierefrei sein. has