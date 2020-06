Mehr Geld für die Freiwillige Feuerwehr

„Längt überfällig“ findet Karl F. Mayer das, was am Dienstag der Hauptausschuss beschließen soll: Die rund 380 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bekommen mehr Geld. Allerdings geht es nur um einen Betrag von 15 Euro pro Jahr und Mitglied. 120 Euro pro Jahr soll dann künftig die Aufwandsentschädigung betragen. „Damit ist Mannheim im Landesvergleich immer noch hintendran“, so Mayer, der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes.

Dass es eine Mehrheit im Hauptausschuss geben wird, steht außer Zweifel – schon bei den Etatberatungen im Dezember gab es fraktionsübergreifend mehrere Initiativen dazu. 15 000 Euro sind im Etat dafür bereitgestellt. Damit wird auch der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Abteilungen von 26 auf 30 Euro je Mitglied erhöht. Zudem steigen die Pauschalen für Funktionsträger – etwa für Abteilungskommandanten von 400 auf 430 Euro, für Gerätewarte von 250 auf 280 Euro und für Jugendwarte von 200 auf 240 Euro pro Jahr. „Wir haben uns alle darauf geeinigt, die Jugendarbeit etwas stärker zu erhöhen“, sagt Norbert Windecker, als Stadtbrandmeister der Sprecher der Ehrenamtlichen. Ebenso wie Mayer hat er hinter den Kulissen lange für die Erhöhung gekämpft. „Anfang der 2000er Jahre lagen wir noch bei 13 Euro, dafür sind wir doch ein ganzes Stück vorangekommen“, so Windecker über seinen Einsatz: „Wir haben ein Stück erreicht, aber auch noch ein Stück vor uns“, verweist er auf die teils höhere Entschädigung in anderen Städten und hofft auf weitere Erhöhungen in zwei Jahren.

Stuttgart etwa zahlt allen Ehrenamtlichen bei Einsätzen pro angefangener Stunde 15 Euro plus eine Jahrespauschale für Übungen. Kommandanten erhalten 600, Jugendwarte 300 Euro pro Jahr und die Kameradschaftskassen 100 Euro pro Kopf und Jahr von der Stadt.

Windecker verweist darauf, dass bald ein neuer Brandschutzbedarfsplan erarbeitet werde. „Da wird dann hoffentlich aufgezeigt, wie das Ehrenamt noch mehr gefördert werden kann“, so Windecker.

„Wir wollen bei dieser Art Hobby wenigstens nicht zu viel draufzahlen“, kommentiert Sven Wollschläger, Kommandant der Abteilung Wallstadt, die jetzige Erhöhung. Sie gehe „zumindest in die richtige Richtung“, auch wenn sie allerhöchstens die Fahrtkosten decke.

„Unsere Leute engagieren sich nicht für Geld“, sagt Florian Häffner, Kommandant der Abteilung Neckarau, „aber sie wollen, wenn sie für die Stadt unterwegs sind, nicht auch noch etwas drauflegen“, so Häffner. „Noch wichtiger als Geld wären aber mehr Zeichen für die Anerkennung des Ehrenamtes“, wünscht sich Häffner. Vorschläge dafür habe die Freiwillige Feuerwehr bereits gemacht – etwa beim Vorzeigen des Dienstausweises freien Eintritt in Schwimmbäder und Museen oder Vergünstigungen beim Parken. „Das würde die Stadt nicht viel kosten, aber richtig gut ankommen“, so der Abteilungskommandant, reagiert habe die Stadt darauf jedoch nicht.

