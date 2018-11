Mehr Geld für die Gesundheit

Sie sind schon länger ein Streitthema zwischen der Stadt und der Berufsfeuerwehr: die Kosten für die Krankenversicherung. Nun sollen am Dienstag der Hauptausschuss und am 4. Dezember der Gemeinderat das Problem endgültig lösen. Die Stadt wolle sich dabei „in keinster Weise kleinlich zeigen“, sagte Erster Bürgermeister Christian Specht schon bei der Verbandsversammlung des Stadtfeuerwehrverbandes zu – was er bewusst im Gegensatz zur Auseinandersetzung um noch immer nicht gezahlte Überstunden aus den Jahren 2001 bis 2005 setzte.

Grundsätzlich haben alle Einsatzbeamten Anspruch auf freie Heilfürsorge – sprich komplette Übernahme der Kosten im Krankheitsfall. Das gewährt in Baden-Württemberg aber nur Tübingen den Hauptamtlichen seiner Feuerwehr. Die anderen Berufsfeuerwehren zahlen Beihilfe nach den Vorschriften des Landes und einen Zuschuss zu den Beiträgen einer privaten Krankenversicherung, meist zwischen 75 und 90 Euro monatlich. Manche Kommunen erstatten aber auch die vollen Beiträge.

„Das hat lange gedauert“

Ein Beamter der Berufsfeuerwehr Pforzheim zog vor das Verwaltungsgericht, weil die Lücke zwischen dem Zuschuss und den Kosten der Krankenversicherung immer größer werde. Es folgte ein langer Rechtsstreit und am Ende ein Grundsatzurteil des Verwaltungsgerichtshofs im November 2016. Ergebnis: Die Städte haben zwar Gestaltungsspielraum, doch entscheiden dürfe das nicht die Verwaltung, sondern nur der Gemeinderat durch Satzung.

Diese Entscheidung steht nun in Mannheim an. „Wir sind eine der letzten Städte, das hat lange gedauert – aber gut, dass das Urteil nun umgesetzt wird“, sagt dazu Joachim Kowalke, Feuerwehrmann und stellvertretender Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. Dabei will Mannheim weiter einen Zuschuss von 80 Prozent, bei den niedrigen Besoldungsgruppen von 85 Prozent des steuerlich anerkannten Vorsorgeaufwandes leisten, und zwar rückwirkend ab 2018. Für 2017 gibt es 300 Euro als Einmalzahlung. Daher kostet das die Stadt im laufenden Jahr 325 000 Euro, in den kommenden Jahren je rund 235 000 Euro. pwr

