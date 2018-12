Mehr Geld für Stadträte geplant

Zum letzten Mal in diesem Jahr tagt der Hauptausschuss des Gemeinderats heute. Das Gremium bereitet mit seinen Beschlüssen die Gemeinderatssitzung in der kommenden Woche vor. Neben der Genehmigung der Sanierung des Nationaltheaters (wir berichteten) stehen noch andere wichtige Entscheidungen an. Hier mehrere Punkte im Überblick:

Finanzierung des Gemeinderats: Vor vier Jahren gab es exakt um diesen Punkt eine Menge Ärger: Schon damals hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Finanzierung der politischen Arbeit des Gemeinderats zu verändern. Konkret sollten Fraktionen, also die Zusammenschlüsse von Stadträten der gleichen Partei, schon ab zehn Mitgliedern als „große Fraktion“ gelten und besser mit Personal ausgestattet werden.

Im Jahr 2014 kam dieser Vorstoß kurz nach der Kommunalwahl, bei der die CDU von zuvor 15 auf dann zwölf Sitze geschrumpft war. Sie galt danach nur noch als „mittlere Fraktion“. Während die Änderung der Fraktionsgrößen damals im Hauptausschuss noch die Mehrheit bekam, wurde sie im Gemeinderat nach intensiver öffentlicher Debatte abgelehnt.

Jetzt legt die Stadt diesen Vorschlag also wieder vor. Es soll demnach die Gruppierung als kleinste Einheit und dann drei Fraktionsgrößen geben, die jeweils unterschiedlichen Anspruch auf Personal haben. Unabhängig von der Fraktionsgröße soll auch die Aufwandsentschädigung der Stadträte erhöht werden, von bislang 910 Euro auf künftig 975 Euro im Monat. Gelten sollen diese Regelungen ab der nächsten Legislaturperiode des Gemeinderats – gewählt wird am 26. Mai 2019.

Personal in Horten: Die Suche nach Fachpersonal ist besonders für die Horte, in denen Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht betreut werden, schon lange ein Problem. Zwar habe man keine allzu großen Schwierigkeiten, Erzieherinnen für Krippen und Kindergärten zu gewinnen, betont die zuständige Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Anders sieht es dagegen bei den Horten aus: Aus mehreren Gründen tut sich die Stadt hier schwer, passendes Fachpersonal zu finden.

Seit einigen Jahren bieten nun auch freie Träger Schulkindbetreuung an, doch für sie gelten andere Regeln: Während die Stadt bislang nur ausgebildete Erzieher einsetzen darf, dürfen freie Träger auch auf „in Erziehung erfahrene Personen“ zurückgreifen. Das können etwa Eltern oder Großeltern sein. Diese Möglichkeit will sich die Stadt nun auch selbst geben – mit einer Einschränkung: Denn vorrangig sollen laut Verwaltung weiter Fachkräfte angestellt werden. Nur wenn das nicht gelinge, soll eine Nicht-Fachkraft eingestellt werden dürfen.

Sparen und Umorganisieren: Die Stadtspitze und der Gemeinderat haben der Verwaltung ein großes Sparprogramm verordnet, das nicht nur Ausgaben kürzen, sondern auch viele Abläufe innerhalb der Verwaltung verändern soll. Seit zwei Jahren läuft diese „strategische Haushaltskonsolidierung (SHM2) bereits. Heute berät der Hauptausschuss über den Zwischenstand. Im laufenden Jahr wollte die Stadt durch das Programm 22 Millionen Euro einsparen. „Etwa die Hälfte“ davon sei bislang „haushaltswirksam umgesetzt“, steht in der Informationsvorlage der Stadtverwaltung. Hier wurden also einzelne Abläufe so verändert, dass am Ende wirklich auch Geld gespart oder zusätzliches eingenommen wird. Der restliche Betrag solle aber noch erwirtschaftet werden, und zwar über die „allgemeine Finanzwirtschaft“ – also ohne dass schon bestimmte Projekte klar sind, bei denen gespart wird.

Taxis für Rollstuhlfahrer: Bislang gibt es in Mannheim keine regulären Taxis, die für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Betroffene müssen auf gesonderte (und teurere) Fahrdienste zurückgreifen. Das will die Stadt ändern. 50 000 Euro stellt sie darum als Zuschuss für Taxiunternehmen zur Verfügung, die sich behindertengerechte Taxis anschaffen. Pro Taxi soll eine Höchstförderung von 10 000 Euro möglich sein.

