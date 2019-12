Mehr Gleichstellung macht viel Arbeit

„Wir müssen mit jedem Klienten 50 Seiten Anträge durchsprechen und dann noch alle möglichen Unterschriften einholen“ – so schildert Rebecca über ihre Arbeit in ihrer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Sie ist eigentlich Sozialpädagogin, aber zur Zeit eher Verwaltungsangestellte: „Wir sind mit der Bürokratie alle komplett überfordert.“

Schuld daran ist das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG), das am 1. Januar in seiner dritten Reformstufe in Kraft tritt, es soll Menschen mit Behinderung zu mehr Selbstbestimmung verhelfen, sie wären damit gleichgestellt. Dazu werden Lebensunterhalt (Existenzsicherung) und Betreuung (Fachleistung oder Eingliederungshilfe) getrennt, die Menschen können somit über ihren Lebensunterhalt selbst bestimmen, beispielsweise, wo sie wohnen oder essen möchten.

Doch diese Umstellung sorgt für einen bürokratischen Mehraufwand, der alleine in Mannheim mit knapp 400 000 Euro zu Buche schlägt und bei dem für die Stadt Mannheim 42 neue Stellen in der Verwaltung geschaffen werden müssen. Die Ausgestaltung der Angebote für die Betroffenen wird die Liga der freien Wohlfahrtspflege in einem Landesrahmenvertrag (LRV) noch festlegen, doch die Verhandlungen sind ins Stocken geraten.

„Das BTHG ist gut, aber es bringt Unsicherheit“, so Berthold Droste vom Caritasverband. Auch Bärbel Schmidt von der Diakonie sieht es ähnlich: „Die Leute haben Sorgen, sie haben Angst“. Sie fordert „Personal, das uns in der Bürokratie unterstützt.“ Acht Vertreter der Liga informierten am Donnerstag über den Sachstand und übten scharfe Kritik: „Viele können ihren Alltag kaum bewältigen, sie können diese geforderte Selbständigkeit und Eigenständigkeit gar nicht erbringen“, so Droste. Gernot Scholl (Gemeindediakonie) hofft, dass die Verhandlungen über die 150 Millionen Euro für den LRV weiter gehen. Einigung gibt es wohl auch beim Verwaltungsaufwand (15,5 Millionen Euro).

Barbara Gerweck von der AWO befürchtet, dass es so nicht funktionieren kann, wie sich das die Politiker mit dem BTHG ausgedacht haben. Der Angehörigenvertreter Jürgen Bub spricht von einer Verunsicherung der Angehörigen, „die sind alle überfordert.“ Doch in all der Angst und dem Chaos im Moment ist Scholl optimistisch: „Es geht für alle weiter am 1. Januar“, er lobt die Stadt als Leistungsträger und spricht von einer Carte Blanche: „Auch ohne Antrag und Formular muss ab 1. Januar keiner verhungern.“

