Mehr Grün in Mannheim – Preise übergeben

Beim Treffen der Initiative SOS Stadtbaum sind die Preise an Gewinner eines Fotowettbewerbs überreicht worden. Zudem wurde ein Kurzfilm sowie ein Buch über die Ausstellung im Stadthaus und die Arbeit der Initiative präsentiert, daneben gab es einen Dialog mit einem Vertreter der Stadtverwaltung. Klaus Bernd Schwennen vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt würdigte in der „Dankbar“ die Arbeit der Initiative, die sich gegen Baumfällungen und für Neupflanzungen einsetzt: „Es ist schön, in Ihnen ein gutes Gewissen zu haben. Initiativen wie die von SOS Stadtbaum haben dazu geführt, dass auf den Planken Linden erhalten wurden.“

Ursprünglich wollten die Planer neue Bäume etwas weiter seitlich anpflanzen. Der Fachbereich habe eine Liste von SOS Stadtbaum mit möglichen neuen Standorten erhalten, es sei schon einiges umgesetzt worden. Andere Vorschläge werden laut Initiative im Herbst berücksichtigt. Schwennen betonte aber: „Man kann nicht jeden Baum retten.“ Das Baurecht sei stärker als das Naturschutzrecht und die Innenverdichtung in Städten führe dazu, dass Grün verloren geht. Und bei Neupflanzungen wird ein Abstand von unter fünf Metern zu Gasleitungen als Gefahr gesehen. Generell müsse darauf geachtet werden, dass die Lebensgrundlagen der Bäume gut sind. An Straßen und in öffentlichen Grünanlagen befinden sich circa 85 000 Bäume, die in der Verantwortung des Fachbereichs liegen.

Ursel Risch, Initiatorin der Bürgerinitiative, zeigte Verständnis: „Wir wissen durchaus, dass Sie nicht immer so können, wie Sie wollen.“ Aus dem Kreis der rund ein Dutzend Bürger gab es den Vorschlag, die Plätze vor der Kunsthalle und dem Theater zu begrünen. Das sei laut Schwennen ein Thema der Stadtgestaltung. Kritik gab es, weil der städtische Räumdienst auf Straßen teilweise Salz gestreut habe, was in Mannheim nur auf Gefällstrecken und Brücken gestattet ist. Salz ist für Bäume schädlich. Laut Schwennen sei man dabei herauszufinden, welche Mitarbeiter sich nicht daran gehalten haben.