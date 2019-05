Mehr Menschen erwerbstätig

© dpa

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Mannheim hat sich auch im April weiter entspannt. Nach den aktuellen Zahlen, die die Agentur für Arbeit am Dienstag veröffentlicht hat, waren im April 8055 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Rückgang von 354 Personen. Die Quote beträgt 4,8 Prozent gegenüber 5,1 Prozent vor einem Jahr. Zwischen März und April gab es

