Mehr Menschen treten neuen Job an

Im zu Ende gehenden Februar ist die Arbeitslosenquote in Mannheim leicht von 6,2 auf 6,1 Prozent zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit in Mannheim am Freitag mitteilte, entspricht die Veränderung der Entwicklung von Januar auf Februar im Vorjahr. 10 452 Frauen und Männer waren im Februar ohne Arbeit, im Januar waren es noch 10 581. Die Zahl der offenen Stellen ist mit 2387 gegenüber Januar unverändert. Im Februar haben wieder mehr Menschen eine Erwerbstätigkeit aufgenommen als im Vormonat. Gleichzeitig ist die Anzahl der Menschen, die sich aus Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet haben, gesunken.

Für Wiedereinsteiger in den Beruf bieten die Agenturen für Arbeit in Baden-Württemberg am Donnerstag, 5. März, einen Telefonaktionstag an. Zwischen 9 und 15 Uhr können Interessenten Fragen stellen, etwa, wie der Wiedereinstieg gelingen kann und wer die Frauen und Männer dabei unterstützt. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/4 55 55 00 erreichen die Anrufer zunächst die Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Wenn sie dann das Kennwort „Telefonaktionstag“ und ihren Wohnort nennen, werden sie an die für sie zuständige Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) verbunden. Das Angebot ist unverbindlich, es können auch Fragen zur Berufswegeplanung und zu Qualifizierungsangeboten geklärt werden. cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020