Mehr Mittel gefordert

Vom frühkindlichen Bereich bis zum Übergang Jugendlicher in den Beruf: Das Spektrum des vierten Bildungsberichts, den die Stadt Mannheim jetzt vorlegte, ist breitgefächert. Auf 200 Seiten zeigt die Stadt zum Beispiel auf, wie sich die Sprachförderung in Kindertagesstätten entwickelt, wie stark die Zukunftschancen von Stadtteilen, sozialer Herkunft oder Migrationshintergrund abhängen und mit welchen Instrumenten mehr Bildungsgerechtigkeit erreicht werden soll (wir berichteten). Im Bildungsausschuss des Gemeinderats gab es dafür ein dickes Lob von allen Sprechern der Parteien. Insbesondere die Darstellung des frühkindlichen Bereichs, so etwa Konrad Schlichter (CDU), sei „in dieser Qualität einzigartig“. Dirk Grunert (Grüne) bezeichnete das Werk als „wertvolle Hilfe auch für uns als Gemeinderat“. Reinhold Götz (SPD) bescheinigte dem Bericht, er gebe einen „hervorragenden Überblick, was wir als Kommune leisten“.

Weitere Ganztagsschulen

Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb freute sich über den „sehr deckungsgleichen gemeinsamen Blick“. Sie hoffe aber, „dass Sie diese Deckungsgleichheit auch berücksichtigen, wenn es an die Haushaltsberatung geht“. Denn gute Bildung kostet viel Geld. Dass es nach wie vor viel zu tun gibt, macht der Bericht mehr als deutlich. Das sehen auch die Fraktionssprecher so. So gibt es nach Ansicht von Konrad Schlichter bei der Inklusion „positive Beispiele, aber auch Bereiche, wo sie an ihre Grenzen stößt“. Dirk Grunert sieht trotz aller Anstrengungen Defizite beim Ausbau der Betreuung von Kindern, der Ausstattung von Ganztagsschulen und der Schulsozialarbeit. Bei letzterem Punkt wünscht sich auch Reinhold Götz „deutlich mehr Mittel“. Für notwendig hält er daneben eine schnellere Schaffung weiterer Ganztagsschulen. Als „Riesen-Herausforderung“ sieht er, Personal für den frühkindlichen Bereich zu gewinnen. bhr

