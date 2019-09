Mehr Projekte für Kultur und Bildung geplant

In diesem Jahr feiern Mannheim und die französische Stadt Toulon ihr 60-jähriges Bestehen der Städtepartnerschaft – ein besonderes Jahr für die deutsch-französische Freundschaft, zu deren Anlass Erster Bürgermeister Christian Specht nun mit einer offiziellen Delegation von Mannheimer Vertretern aus Bildung, Kultur und Existenzgründungsförderung nach Toulon reiste. Ziel war es, die traditionsreiche Partnerschaft mit Toulon weiter zu intensivieren und neue Kooperationen zu initiieren.

Vor Ort fanden daher intensive Gespräche zwischen Christian Sommer, Geschäftsführer der Mannheimer Gründungszentren Gmbh (mg:gmbh), und dem dortigen Startup Zentrum „TVT Innovation“ statt. Die Stadt Toulon fördert in besonderem Maße Existenzgründungen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft und bietet damit einen wichtigen Anknüpfungspunkt für die Zusammenarbeit mit der Mannheimer Gründungsszene. Ein Gegenbesuch des Startup Zentrums aus Toulon in Mannheim ist bereits geplant. Ziel ist es, über die geplante Kooperation den deutsch-französischen Unternehmeraustausch zu stärken und deutschen und französischen Startups den Eintritt in den jeweiligen Markt zu erleichtern. Zukünftig wird eine stärkere Zusammenarbeit im Kulturbereich angestrebt. Im Fokus soll dabei der Austausch von Musikern und Expositionen stehen. Ziel soll es sein, international renommierte Ausstellungen auszutauschen und Mannheim als internationalen Kulturstandort zu stärken.

Erinnerungen an 1982

Die Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und Toulon wird seit ihrer Gründung 1959 insbesondere durch die zahlreichen Schüleraustausche getragen. Auch im Bereich der Hochschulbildung bestehen enge Kontakte. Der Besuch der Mannheimer Delegation in Toulon erfolgte auch vor dem Hintergrund eines sehr traurigen Ereignisses. Vor 37 Jahren ereignete ein schwerer Hubschrauberunfall auf dem Flugplatz in Mannheim, bei dem insgesamt 46 Menschen, darunter auch 23 Personen aus der Partnerstadt Toulon, ums Leben gekommen waren. Seither gedenken jedes Jahr Angehörige und Freunde der Opfer sowohl in Mannheim als auch in Toulon an dieses schwere Unglück.

Die Mannheimer Delegation wurde offiziell durch die Abgeordnete der französischen Nationalversammlung Geneviève Levy sowie des beigeordneten Bürgermeisters Jérôme Laurent im Rathaus von Toulon empfangen. Levy überreichte anlässlich des Jubiläums an Specht die Ehrenmedaille der Stadt Toulon. red/abo

