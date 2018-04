Mehr Ruhezonen, weniger Autos

Anzeige

Wie soll das Spinelli-Gelände gestaltet werden? Bei der Bürgerversammlung am Samstag in der U-Halle ging es um die Bereiche „Grünzug/Klima“ und „Ökologie/Städtebau“ sowie „Mobilität/Soziales“. Mehr als 150 Gäste brachten ihre Ideen ein und diskutieren mit Experten. Zu Beginn stellte Michael Schnellbach, Geschäftsführer Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH, die Ergebnisse bisheriger Bürgerbeteiligungen vor: „Es gab vielfältige Anregungen“, sagte er und nannte beispielsweise Fitnessgeräte für alle Altersgruppen, Beachvolleyballfeld und ein Ort für Zeltlager.

Klaus-Jürgen Ammer, Beauftragter der Stadt für Konversion, erklärte, dass im Rahmenplan Wünsche von Bürgern aufgenommen wurden: Für eine bessere Frischluftzufuhr wurde die Bebauung geändert, es soll mehr Bäume geben und „durchmischtes“ Wohnen. Anderes wie Stellplatzregeln und Veränderungen am Hochbunker werde noch diskutiert. Manche Wünsche von Bürgern seien nicht aufgenommen worden – beispielsweise eine unterirdisch verlaufende Straßenbahn oder ein Freibad. Bei der Veranstaltung lagen Broschüren aus, welche Anregungen in die Planung aufgenommen wurden: Nur im Bereich „Sozialer Aspekt“ sind es 14, sieben weitere werden geprüft, drei wurden abgelehnt.

Der Plan für Spinelli Ein- und Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 2000 Wohneinheiten sollen auf dem Spinelli-Gelände entstehen. Zwischen Wachenheimer Straße im Westen und „Im Rott“ im Osten werden Siedlungsränder sozusagen erweitert und ein Grünbereich ist Teil der geplanten Bundesgartenschau. Mit der Ausrichtung einer Bundesgartenschau im Jahr 2023 auf 55 Hektar soll im Bereich der heutigen Spinelli-Kaserne eine Lücke geschlossen werden, um den neuen Grünzug Nordost zu realisieren: Es soll möglich werden, sich vom unteren Luisenpark bis zu den Vogelstangseen durch die Natur zu bewegen. Im Sommer wird der Rahmenplan fertig, zwei Jahre später der Bebauungsplan. Weitere Informationen im Internet: www.buga2023.de. Die aktuelle Landesgartenschau findet noch bis zum 14. Oktober in Lahr (zwischen Freiburg und Karlsruhe) statt. Siehe www.landesgartenschau lahr2018.de. RoS

Beim Austausch an den Themen-Stationen „Grünzug/Klima“ und „Ökologie / Städtebau“ sowie „Mobilität / Soziales“ redeten Bürger mit Experten. So wollte Horst Blass vom Landschaftsarchitekten Philip Haggeney wissen, wieso die Straßen bei den Neubauten so eng geplant werden, denn „breite Straßen bringen Lebensqualität“. Ziel sei gewesen, möglichst viele Wohneinheiten unterzubringen, erklärte Hageney – mit weniger Autos und stärkerer Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Besucher Blass glaubt allerdings nicht an diese Entwicklung: „Die Menschen wollen es bequem.“ Neue Anregungen der Bürger wurden gesammelt und anschließend vorgestellt. Insbesondere die Dichte der Bebauung wurde kritisiert und der Verkehrsfluss war für viele Besucher wichtig. „Wir arbeiten am Mobilitätskonzept, es ist eine Herausforderung“, erklärte dazu Jens Weisener vom Fachbereich Stadtplanung.