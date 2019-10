Mehr sprechen, mehr wissen

Warum ein Journalismus-Tag des „Mannheimer Morgen“? Warum mit Schülern? Warum mit Pressewarten, Öffentlichkeitsarbeitern? Warum eine Diskussion unter Profis mit Publikum am Abend? Die Antwort ist so vielschichtig wie der wunderbare Beruf des Journalisten.

Antwort 1: Seriöse journalistische Arbeit, also das Aufbereiten und Verbreiten von gesicherten Informationen, steht in Teilen unter Beschuss. Wir Journalisten sind wachsendem Misstrauen ausgesetzt. Der Glaube an die von uns geprüften und verarbeiteten Informationen scheint nicht mehr unerschütterlich – so, wie es Jahrzehnte war. Deshalb müssen wir deutlicher als früher zeigen, wie wir arbeiten, dass wir sauber arbeiten, wer oder was unsere nachprüfbaren Quellen sind.

Antwort 2: Einer offenbar wachsenden Zahl von Mediennutzern ist nicht mehr die Richtigkeit von Informationen wichtig. Für diese zunehmende Zahl ist vielmehr maßgeblich, dass die Information ihr Weltbild bestätigt. Filterblase nennt sich das, wenn Menschen nur noch Informationen aufnehmen, die bestätigen, was sie ohnehin für die eine, reine Wahrheit halten. Das Phänomen der Filterblasen spiegelt sich vor allem im Internet – in den manchmal gar nicht so sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram.

Antwort 3: Filterblasen sind geschlossene Gebilde. Es gibt keinen Zugang mehr für andere Meinungen – nicht für gute, schlechte, abwegige, einseitige, abwägende, zukunftsgerichtete, traditionelle. Andere Meinungen sind aber genau entscheidend für eine Meinungsbildung.

Antwort 4: Meinungsbildung durch Austausch, Gespräch, Diskurs, Streit ist prägend und tragend für eine demokratische Gesellschaft, die immer auch das Andere zulassen muss. Und die wissen muss, wie das Andere denkt und das respektiert, ernst nimmt, überdenkt, annimmt, kritisiert oder verwirft.

Der „Mannheimer Morgen“ versteht sich als Medium, das Demokratie und Meinungsbildung fördert und stärkt. Fake News, also falsche Nachrichten, sind nicht unsere Sache. Unsere Sache ist vielmehr, Falschnachrichten zu enttarnen – und selbstbewusst zu sagen: Wir wissen, wie Nachrichten geprüft werden, denn wir haben es gelernt. Genau das geht leider ab und zu im ersten Erregungs-Getöse unter.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019