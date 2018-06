Anzeige

Was versprechen Sie sich von den Baumaßnahmen?

Katrin Erk: Der Neubau in J 4 ist nach K 3 und dem Forschungstrakt im Therapiegebäude die dritte große Erweiterung. Es profitieren Krankenversorgung und Forschung. Wir werden mehr Therapieplätze für die Menschen in Mannheim haben. Zudem können wir in den neuen Räumen nach innovativen Konzepten behandeln. Es wird deutlich mehr Sport- und Ergotherapie-Angebote geben und eine Cafeteria. Wir freuen uns auch auf moderne Räume für Lehrveranstaltungen.

Gibt es besondere Richtlinien bei einem Bau für psychisch kranke Menschen?