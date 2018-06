Mehrere Auseinandersetzungen mit Verletzten

Anzeige

Zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Verletzten ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Mannheimer Innenstadt ausgerückt. Dabei kam es auch zu Verletzungen mit Glasflaschen und Messern.

In der Mitteilung ist von Streitigkeiten die Rede, bei denen es "ordentliche zur Sache ging" und in den meisten Fällen Alkohol eine Rolle spielte. Sie passierten zwischen 1 und kurz nach 3 Uhr im Quadrat O7, vor einem Schnellrestaurant, in L 14, in M 4, gegenüber eines Lokals, und in der Unterführung Luisenring/K 5. Darüber hinaus wurden die Beamten des Polizeireviers Oststadt noch zu einer Schlägerei in den Schneckenhof und zur Wasserturmanlage gerufen sowie in eine Bar im Quadrat D 3.

Teilweise rückten der Polizei zufolge sieben Streifenwagenbesatzungen aus. Mehrere Menschen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, drei kamen ins Krankenhaus. In allen Fällen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen.