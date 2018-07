Mehrere Fahrzeuge abgeschleppt

Anzeige

Nachdem das Abschleppen zu verhindern versucht wurde, unterstützte die Polizei den Abschleppdienst. Das Quartier wird in nächster Zeit nun intensiver überwacht, um sicherzustellen, dass die Verkehrsregeln dort künftig eingehalten werden, teilte die Stadt mit. Neben den Abschleppkosten haben die Verantwortlichen zudem mit Bußgeldern zu rechnen. Darüber hinaus werden nach städtischen Angaben auch die gewerberechtlichen Verhältnisse umfassend überprüft. In Neckarau haben mehrere Kfz-Händler ihre Werkstätten, alleine in der Eisenbahnstraße und in deren unmittelbarer Umgebung sind vier Betriebe aus der Branche ansässig. seko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.07.2018