Mehrere Fahrzeuge gerammt

Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 6.30 Uhr mit seinem Kia in der Neckarstadt mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Zunächst fuhr er laut Polizei auf der Lange Rötterstraße in Fahrtrichtung Alter Messplatz. In Höhe der Pozzistraße kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Mercedes E-Klasse. Hier erlitt der Kia wohl einen Achsenschaden. Dennoch setzte der 69-Jährige seine Fahrt fort, um in der Egelstraße den Außenspiegel eines Audi A 3 abzufahren. An der Einmündung zur Max-Josef-Straße prallte er gegen einen Fiat Punto. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfallaufnahmedienst unter Telefon 0621/174 4045 zu melden. has/pol