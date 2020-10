Mehrere Lkw mit AfD-Schriftzug besprüht - über 30.000 Euro Schaden

Mannheim.Fünf Sattelzugmaschinen und ein Auflieger sind am Samstagabend durch unbekannte Täter in der Seckenheimer Landstraße/Einmündung Coblitzallee in Mannheim mit goldener Sprühfarbe beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, brachten der oder die Täter neben einigen unleserlichen Schmierereien überwiegend den Schriftzug "AfD" an.

Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge

hatte die Sachbeschädigungen gegen 23.30 Uhr bemerkt und die Polizei darüber informiert. Der Zeuge bemerkte zuvor eine Person und gab eine vage Täterbeschreibung. Demnach soll der Täter etwa 20 Jahre alt und schlank sein. Er trug eine Basecap und soll einen kleinen Hund bei sich gehabt haben.

Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der

Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020