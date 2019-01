Mehrere Opfer mit Flaschen attackiert

Der Strafprozess am Landgericht gegen Ousman B., dem unter anderem mehrere Körperverletzungsdelikte vorgeworfen werden, geht in die Schlussphase. Gestern wurden die Plädoyers gehört, am Dienstag soll das Urteil verkündet werden. Der inzwischen 20-jährige Gambier hatte schon zu Prozessbeginn im Wesentlichen gestanden, im Mai 2018 einen Bekannten am Neckarufer im Zuge eines Streits mit einer zerbrochenen Flasche schwer am Kopf verletzt zu haben. Auch den Angriff im Juli auf einen Landsmann, der durch den Schlag mit einer Flasche verletzt wurde, gab B. zu.

In dieser Woche wurde vorwiegend der strittigste der sechs Anklagepunkte verhandelt: Ousman B. soll im Juni versucht haben, einem Mann dessen Kopfhörer und Halskette zu entwenden. Als der sich wehrte, soll B. auch ihn mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und ihm eine Verletzung an der Schulter beigebracht haben, die operiert werden musste.

Sowohl bei der Befragung durch die Polizei mit Bildvorlage als auch am Dienstag vor Gericht konnte das Opfer den Angeklagten nicht als Täter identifizieren. Von hoher Bedeutung war daher die Auswertung der DNA-Spuren. Der befragte Kriminaltechniker sagte aus, dass sich an den Kopfhörern, der Halskette und einer Flaschenscherbe keine verwertbaren Spuren gefunden hätten. Das T-Shirt, an dessen Kragen B. den Geschädigten mehrfach gepackt haben soll, habe er zur Untersuchung an das Landeskriminalamt geschickt. Gestern trug eine DNA-Analystin die Untersuchungsergebnisse vor: Es handele es sich um eine Mischspur, an der mindestens drei Personen beteiligt seien. Aufgrund der Auswertung könne nicht sicher gesagt werden, dass eine der Spuren vom Angeklagten stamme.

Auch wenn die DNA-Untersuchung keine sicheren Beweise geliefert habe, bestehe „eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie es waren“, sprach Richter Joachim Bock den Angeklagten an. Es stehe ihm frei, zu gestehen, damit der Geschädigte wisse, wer ihn überfallen hat. Ousman B. stritt die Tat weiterhin ab, das Verfahren wurde in diesem Anklagepunkt eingestellt.

Um zweite Chance gebeten

Aus dem Bericht der Jugendgerichtshilfe ging hervor, dass es dem Angeklagten erheblich an Reife fehle. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung sprachen sich für eine Jugendstrafe aus. Aufgrund des „groben und rücksichtslosen Vorgehens“ des Angeklagten und auch unter dem Aspekt, dass er einschlägig vorbestraft war, forderte der Staatsanwalt ein Strafmaß von drei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung. Verteidiger Günter Urbanczyk plädierte für eine zweijährige Jugendstrafe. Ousman B. schließlich fügte hinzu: „Aber ich möchte Sie bitten, mir noch eine Chance in Deutschland zu geben. In Afrika habe ich nicht die Möglichkeit, noch irgendwas zu machen.“ kako

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019