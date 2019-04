Mehrere Schüsse alarmieren Polizei

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 29-Jähriger mehrere Schüsse abgegeben. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde sie deshalb am Sonntag gegen 23 Uhr in die Zellerstraße gerufen. Dort war es gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem lautstarken Wortgefecht zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. In dessen Verlauf seien dann auch die Schüsse abgefeuert worden, so die Polizei Die Beamten waren mit mehreren Streifen vor Ort und konnten die Wohnung schnell lokalisieren. Dort fanden sie neben Patronenhülsen auch die zugehörige Waffe sowie geringe Mengen Rauschgift. Dieses gehörte ersten Erkenntnissen zufolge sowohl der 38-jährigen Wohnungsinhaberin als auch ihrem Gast, mit dem sie in Streit geraten war und der den Polizeieinsatz ausgelöst hatte. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019