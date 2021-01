Mehrere Tausend Euro aus Fahrzeug entwendet

Mannheim.Ein Unbekannter hat in Mannheim mehrere tausend Euro aus einem Kleintransporter entwendet. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte der Geschädigte sein Fahrzeug am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zum Einkaufen im Quadrat E2 für kurze Zeit verlassen. Währenddessen habe der Unbekannte den verschlossenen Kleintransporter aufgebrochen. Es handelt sich bei der Beute um Firmengelder, die sich in einem Rucksack befanden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

