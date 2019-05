Mehrere tausend Schüler feiern in Mannheim das Grundgesetz

Zwischen 5000 und 6000 Schüler und interessierte Bürger sind nach Schätzungen der Polizei am Donnerstag nach Mannheim gekommen, um gemeinsam mit zehn Seminarkursteilnehmerinnen der Friedrich-List-Schule ihren Aktionstag „Danke Grundgesetz! Wir feiern dich!“ zu begehen.

Drei junge Frauen des Kurses stellten bei der Abschlusskundgebung auf dem Schlosshof zunächst vor, was sie persönlich mit dem Grundgesetz verbindet und sie zur aufwändigen Organisation bewegt hat: Wenn der kleine Bruder einer der jungen Frauen, der eine Frühgeburt war, in Ghana geboren worden wäre, wo ihre Wurzeln liegen - dann würde er vielleicht nicht mehr leben. Was es bedeutet, dass die Würde des Menschen in Deutschland unantastbar ist, das ist Abigail anhand dieses Beispiels bewusst geworden. "Wir haben es gut hier", das hätten sie und ihre Mitschülerinnen im Seminar gelernt. In ihrem Heimatland sei eine Frau verhaftet worden, obwohl sie nur im privaten Umfeld schlecht über den Staat gesprochen habe, erzählt Naomi. Und dass das Grundgesetz Angestellte in Deutschland schützt, das hat die dritte Rednerin, Vanessa, gelernt, als im Betrieb ihrer Mutter ein Kollege "auf die Straße gesetzt werden sollte".

Video Lokales Mannheim: Abschlusskundgebung zum Aktionstag "70 Jahre Grundgesetz" Mannheim, 23.05.19: Bei der Abschlusskundgebung des Aktionstages zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes am Mannheimer Schloss, stimmen die Sängerinnen Alba Krasniqi und Jamie Lee die Nationalhymne an.

Auch "MM"-Chefredakteur Dirk Lübke stand auf der Bühne: Er sprach über die Berührungspunkte von Journalisten mit dem Grundgesetz. "Wir sind zunehmend Dingen ausgesetzt, die es notwendig machen, dass wir uns für dieses Grundgesetz versammeln", betonte er. "Denn auf Basis des Grundgesetzes agieren wir - unter anderem mit der Presse- und Meinungsfreiheit. Die Kräfte, die dagegen angehen, das Grundgesetz aushöhlen, es verkleinern, es möglicherweise sogar abschaffen wollen, sind nicht kleiner geworden in den vergangenen Jahren", so Lübke weiter. Deswegen sei es gut, dass an diesem Tag ein Zeichen gegen die Aushöhlung und Untergrabung gesetzt werde.

"Wenn wir etwas feiern, dann tun wir das, weil wir etwas erreicht haben - oder manchmal auch, weil etwas nicht selbstverständlich ist", sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Das sei genau das, worum es heute gehe: zum einen habe Deutschland etwas mit dem Grundgerecht erreicht - zum anderen sei es alles andere als selbstverständlich. Das deutsche Grundgesetz, das aus der dunkelsten Stunde unserer Geschichte entstanden sei, finde weltweit Beachtung. Vor 70 Jahren sei die Stadt fast völlig zerstört worden. "Nur ein einziger Raum dieses Schlosses war unzerstört", so Kurz. Genau aus dieser Erfahrung heraus - aus der Erfahrung heraus, dass Menschen verfolgt, vertrieben und Tausende auch aus Mannheim ermordet worden sind - sei dieses Grundgesetz entstanden. "Diejenigen, die das Grundgesetz formuliert haben, wussten, dass alles mit dem Untergang der Demokratie begann. Das ist das Erbe und das Vermächtnis der Demokratie."

Christian Holtzhauer, Schauspiel-Intendant des Mannheimer Nationaltheaters, der in der DDR aufwuchs, hat das Gefühl, dass das Grundgesetz manchmal nicht ausreichend gewürdigt wird. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir das Recht auf Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit haben. In meiner Kindheit war die Kunst nicht frei", sagte er bei der Kundgebung. Aber nicht nur in der Vergangenheit, auch bei europäischen Nachbarländern oder in Amerika sehe er solche Tendenzen.

Impressionen von einer Auswahl der Aktionspunkte

Am Alten Meßplatz, der Johannes-Kepler-Schule, am Wasserturm, Landgericht, auf dem Toulonplatz oder am Stadthaus waren am Vormittag „Action Points“ eingerichtet. Menschen, Institutionen und Unternehmen machten - möglichst interaktiv – deutlich, was sie mit dem Grundgesetz verbindet. Eine detaillierte Karte zu den einzelnen „Action Points“ gibt es hier zum Herunterladen.

Jonas Kratzer, Christina Meder und Stefan Artmann von der Landeszentrale für politische Bildung beispielsweise hatten einen Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek eingerichtet. "Während vor gut zehn Jahren noch eine gewisse politische Unverdrossenheit herrschte, spürt man das heute keinesfalls mehr", sagten sie. Jugendliche setzten sich ein - ob bei "Fridays for Future" oder bei den Diskussionen um YouTube-Filter. "Wir finden es klasse, was die Schülerinnen hier auf die Beine gestellt haben."

Im Bällebad der Evangelischen Kirche lagen 9200 Bälle: Auf 200 der Kugeln standen Sprüche aus allen drei Religionsgemeinschaften - wer sich ins Bällebad wagte, durfte sich auf die Suche danach machen. Auch ein Jenga-Turm war mit Bibelstellen und Ausschnitten aus dem Grundgesetz beschriftet. Hierbei handelte es sich um eine Aktion der Katholischen Kirche.

Am Stand der Schloss-Schule Ilvesheim versuchte unser Volontär Sebastian Koch, seinen Namen in Blindenschrift zu schreiben. "Direkt erstmal verschrieben", sagte er - und dass der blinde Schüler, der versucht habe, seinen Namen zu entziffern, ein "wenig verwirrt" gewesen sei.

Sogar die Tore des Wasserturms waren heute geöffnet: MVV-Ingenieurin Claudia Harms führte die Besucher durch das Wahrzeichen der Stadt.

An der FLS diskutierten junge Polizisten gemeinsam mit rund 60 Schülern über ihr Verhältnis zu Staat und Uniform. Die jungen Leute stellen Fragen zu Personenkontrollen, Ausbildung, eigenen Rechten oder der Arbeitsweise der Polizei. Und die Bundeswehr hatte in der Friedrich-List-Schule einen Escape-Room eingerichtet, in dem die Schüler zunächst den Schlüssel zum nächsten Kellerraum finden mussten. Am Ende brauchten sie den Schlüssel zu einer Schatzkiste, in der die beiden Grundgesetz-Artikel, die die Bundeswehr betreffen, eingehüllt lagen.

Am Stand des „Mannheimer Morgen“ gab es Musik und einen „Hate Slam“ , bei dem kritische und beleidigende Leserbriefe vorgetragen wurden.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.