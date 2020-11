Mehrere Todesfälle in Seniorenheimen

Das Gesundheitsamt hat am Montagabend bekannt gegeben, dass es am Wochenende in Mannheim neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben hat. In zwei Mannheimer Alten- und Pflegeheimen sind insgesamt sieben Bewohner, die am Coronavirus erkrankt waren, verstorben. Wie der Evangelische Pflegedienst Mannheim (EPMA) mitteilt, sind fünf Bewohner im Zinzendorfhaus verstorben – bei einem sechsten Toten muss nach Angaben der Stadt noch geprüft werden, ob die Person in Mannheim gemeldet war. Auch ein Bewohner des Seniorenzentrums Waldhof ist am Sonntag an den Folgen des Coronavirus gestorben. Wie das Altenpflegeheim mitteilt, seien über das Wochenende 42 Bewohner aus zwei Wohngruppen sowie acht Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Während die meisten positiv Getesteten keine oder nur sehr milde Symptome zeigten, wurden zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Ein über 80-jähriger Bewohner mit Vorerkrankungen ist am Sonntag dort gestorben“, heißt es in der Pressemitteilung der Altenpflegeheime Mannheim GmbH. Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, seien alle 127 Bewohner des Seniorenzentrums in ihren Zimmern in Quarantäne, die positiv Getesteten in häuslicher Quarantäne. Bewohner sowie Mitarbeiter würden von einem Team des Universitätsklinikums getestet werden. Besuche sind im Seniorenzentrum Waldhof zurzeit nicht möglich.

51 Bewohner infiziert

Im Zinzendorfhaus sind laut EPMA 51 der 90 Bewohner sowie 20 Pflegekräfte mit dem Virus infiziert. „Der Betrieb wird mit Unterstützung von Fachkräften aus anderen Häusern weitergeführt. Alle Personen im Zinzendorfhaus werden regelmäßig getestet. Die Situation ist angespannt, doch die Bewohner sind nicht beunruhigt“, heißt es vonseiten der evangelischen Kirche. Besuche sind in dem Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Gartenstadt derzeit nicht möglich. „Wir trauern um die Verstorbenen und mit den Angehörigen, unser Mitgefühl gilt ebenso der Belegschaft und den Bewohner“, so Dekan Ralph Hartmann. „Ich bin dankbar über den großen Zusammenhalt und die Solidarität aller, die die Situation hier vor Ort gemeinsam meistern“, so EPMA-Geschäftsführer Mathias Pews. Derzeit gelte es, die Infektionskette zu unterbrechen. Die Ursache für diese Infektionshäufung sei noch unbekannt.

Laut der Pressemitteilung der Evangelischen Pflegedienste Mannheim ereignete sich die erste Infektion im Zinzendorfhaus Anfang des Monats. Am 3. November sei eine Bewohnerin nach Erbrechen und Fiebrigkeit ins Krankenhaus gekommen. Der routinemäßige Schnelltest habe eine Covid-19-Infektion ergeben. Seither befinde sich das Heim in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Am 5., 10. und 16. November seien alle Bewohner getestet worden. Die Zahl der Infizierten stieg von zunächst acht auf 30 Bewohner und 14 Mitarbeiter, die positiv getestet wurden. „Das Zinzendorfhaus hat die Infizierten unverzüglich gemäß dem vorhandenen und mit den Aufsichtsbehörden vereinbarten Pandemieplan isoliert und einen der Wohnbereiche als Covid-19-Bereich eingerichtet“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit der zweiten Testung am 10. November stieg die Zahl der Infizierten auf 51 Bewohner und 20 Mitarbeitende. „Diese hohe Rate ist auch darauf zurückzuführen, dass Bewohner beim ersten Test bereits infiziert, aber noch nicht infektiös waren“, erläutert EPMA-Geschäftsführer Pews. Rund 80 Prozent der Bewohner und Mitarbeiter, so Pews, seien symptomfrei, was bei der nun hohen Infektionslage eher untypisch sei. Die Bewohner des Zinzendorfhauses würden von Kooperationsärzten intensiv begleitet.

71 weitere Fälle gemeldet

Auch die Verstorbenen waren in intensiver ärztlicher Betreuung. Vier von ihnen hätten keine Covid-19-Symptome entwickelt, drei hatten schwere Vorerkrankungen und zwei waren seit Oktober in palliativer Behandlung, teilt der EPMA mit. „In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden Bewohner und Mitarbeitende regelmäßig nachgetestet“, so Pews. „Wir kümmern uns darum, dass so viel wie möglich wie gewohnt verläuft.“ Die Pflege- und Hauswirtschaftskräfte seien mit persönlicher Schutzausrüstung, unter anderem FFP2-Masken, ausgestattet. Auch die Bewohner würden gebeten, in der gegenwärtigen Situation bei pflegerischen Maßnahmen ebenfalls eine FFP2-Maske zu tragen.

Dem Gesundheitsamt sind am Montag bis 16 Uhr insgesamt 71 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet worden, damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 3573. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen, ging nach Zahlen der Stadt von 203,8 auf 200,5 zurück. Derzeit gibt es in Mannheim 1303 akute Fälle.

Die Öffnungszeiten des Coronavirus-Diagnose-Stützpunktes des Universitätsklinikums sind nach Auskunft der Stadt ausgeweitet worden. Seit dieser Woche ist der Stützpunkt montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

