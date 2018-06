Mehrfach auf Mann eingestochen

Anzeige

Zunächst galt die Tat als Raubüberfall, kurz danach als versuchtes Tötungsdelikt: Am 25. November 2017 soll ein 22-Jähriger vor einer Pizzeria im Mannheimer Stadtteil Seckenheim einen 39-Jährigen schwer verletzt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen den mutmaßlichen Täter, einen albanischen Staatsangehörigen, Anklage erhoben. Wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung muss er sich vor dem Schwurgericht des Landgerichts Mannheim verantworten.

An jenem Novemberabend sei der damals 39 Jahre alte Geschädigte gegen 20.50 Uhr mit einem 23-Jährigen in Streit geraten, von dem er die Rückzahlung einer offenen Geldforderung verlangt hatte. Der 22-jährige Angeschuldigte, der seinen 23-jährigen Landsmann begleitet hatte, habe daraufhin plötzlich auf den Geschädigten eingeschlagen. Daran habe sich sein Freund beteiligt und gemeinsam mit dem Jüngeren auf das Opfer auch eingetreten und „in Tötungsabsicht mehrfach eingestochen“, so die Staatsanwaltschaft. Dabei wurde der 39-Jährige an Kopf und Oberkörper erheblich verletzt.

Fahndung nach Mittäter

Der 22-Jährige konnte am 16. Januar an der Grenze zu Albanien durch die kosovarische Polizei festgenommen werden und wurde Anfang Mai nach Deutschland überführt. Er hat sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Nach dem mutmaßlichen Mittäter, der sich möglicherweise in Albanien aufhält, werde mit europäischem Haftbefehl gefahndet. bhr