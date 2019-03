Mehrfach gesucht

Ein von mehreren Staatsanwaltschaften gesuchter 20-Jähriger ist von Beamten der Bundespolizei mit einem gestohlenen Smartphone in einem Zug am Mannheimer Hauptbahnhof erwischt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden die Beamten am Montagabend gegen 21.30 Uhr an die Regionalbahn aus Lampertheim gerufen, weil der junge Mann ohne Fahrschein gefahren war. Um die zivilrechtlichen Ansprüche der Deutschen Bahn zu sichern, wurden seine Personalien erhoben. Dabei wurde der junge Mann polizeilich überprüft – und es stellte sich heraus, dass der Algerier von mehreren Staatsanwaltschaften in Zusammenhang mit verschiedenen Straftaten – unter anderem Körperverletzung und Diebstahl – gesucht wurde. Er nannte den Beamten eine „ladungsfähige Anschrift“, womit die Forderungen der Staatsanwaltschaften erfüllt waren, hieß es gestern von der Polizei.

Im Rahmen der Kontrolle überprüften die Beamten auch die sogenannten IMEI-Nummer des Smartphones der Marke Huawei. Es stellte sich heraus, dass das Handy bereits im Jahr 2018 am Mainzer Hauptbahnhof gestohlen wurde. Das Smartphone wurde sichergestellt und der 20-Jährige neben des Beförderungserschleichens auch wegen Hehlerei angezeigt. pol/kako

