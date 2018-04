Mehrfach Gesuchter festgenommen

Anzeige

Bundespolizisten haben einen 23-Jährigen mit gefälschtem Ausweis am Hauptbahnhof verhaftet. Wie die Polizei gestern mitteilte, stellte sich bei der Kontrolle des Mannes am Sonntagnachmittag heraus, dass auch ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Mann vorlag. Die Beamten entdeckten außerdem ein gestohlenes Smartphone, Ausweisdokumente, die auf verschiedene Personalien ausgestellt waren und einen Joint. Der 23-Jährige wurde zusätzlich im Zusammenhang mit mehreren Diebstählen gesucht und hält sich als abgelehnter Asylbewerber unerlaubt in Deutschland auf.

Der Mann kam in eine Justizvollzuganstalt. Gegen ihn wird unter anderem wegen Betrug, Diebstahl und Urkundenfälschung ermittelt. ham