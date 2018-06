Mehrheit gegen Trinker-Anlaufstelle

Anzeige

Mannheim.In Mannheim wird keine Anlaufstelle für Alkoholiker eingerichtet. Der Gemeinderat konnte sich am Dienstag nicht auf einen Standort für die geplante Einrichtung einigen. Eine Mehrheit des Gremiums lehnte den Vorschlag der Verwaltung, ein Gebäude in der Akademiestraße im Jungbusch für den Akoholiker-Treffpunkt zu bauen, ab. CDU, Mannheimer Liste, FDP, die Listen Bürgerfraktion und Mittelstand für Mannheim und ein Einzelstadtrat stimmten dagegen. Für die Einrichtung sprachen sich SPD, Grüne und Linke aus.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung noch einmal für die Einrichtung geworben. Der Standort Akademiestraße sei zwar nicht ideal, räumte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) ein, allerdings sei auch nach zweijähriger Suche kein besserer gefunden worden. „Die Alternative zu dem Vorschlag ist es jetzt, gar nichts zu tun, und das ist die deutlich schlechtere Alternative“, so Kurz. Die Anlaufstelle sollte offen für Alkoholiker sein und dafür sorgen, dass sich die Trinker-Szene nicht mehr an anderen öffentlichen Plätzen in der Innenstadt niederlässt. Dort, etwa am Paradeplatz, hatte es immer wieder Beschwerden von Anliegern gegeben.

Die Gegner der Einrichtung in der Akademiestraße unter der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke hatten argumentiert, dass der Standort dort nicht attraktiv sei und womöglich von der Szene nicht akzeptiert werde. Die Stadt hatte fast zwei Jahre erfolglos nach einem Standort gesucht. Das Grundstück in der Akademiestraße gehört der Kommune. (bro)