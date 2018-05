Mehrheit glaubt an den SV Waldhof

Anzeige

Wer an der Umfrage im Morgenweb teilnimmt, der kann dabei auch kurz seine Meinung sagen, warum er an den Aufstieg glaubt – oder eben nicht. „Weil es geht weiter, immer weiter SVW“, schreibt etwa ein Leser und begründet damit seinen festen Glauben an den Aufstieg, ein anderer sagt einfach: „Weil ich daran glaube.“ „Weil es in der Mannschaft keinen Häuptling gibt und der Sturm weiterhin zu schwach besetzt ist“, so argumentiert hingegen ein Skeptiker. Was meinen Sie, warum schafft es der SV Waldhof – oder nicht?

Auch Sie können an der Umfrage zu den Aufstiegschancen des SV Waldhof teilnehmen. Dort kann man auch nachlesen, was die anderen Nutzer an Argumenten einbringen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018