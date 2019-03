Mehrheit möchte neue Radwege

Gegen die Stimmen der CDU segnete der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats bei seiner Sitzung im Stadthaus N 1 in dieser Woche den rund vier Millionen Euro teuren Bau von Radwegen in der Augustaanlage (wir berichteten) im Grundsatz ab. Geplant ist, mit dem Umbau der Straße im kommenden Jahr zu beginnen und die Arbeiten bis Mai 2022 abzuschließen. Ebenfalls mehrheitlich ja sagte der Ausschuss zur Einrichtung weiterer Fahrradstraßen – unter anderem auf der Rheinau und in der Oststadt. Eine Mehrheit – gegen die Stimme der Freien Wähler – fand auch die geplante Anschaffung online buchbarer Fahrradabstellboxen für Pendler an Nahverkehrsknotenpunkten sowie die Errichtung zusätzlicher Fahrradzählanlagen mit Anzeigentafeln. lang

