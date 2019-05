Mehrheit offen für Kampagne

Initiative „Save me“ mit Plakaten im Stadthaus N1. © Sicherer Hafen Mannheim

Die Initiative „Sicherer Hafen Mannheim“ hat am Dienstag erneut den Mannheimer Gemeinderat dazu aufgefordert, sich per Beschluss der bundesweiten Kampagne „Sicherer Hafen“ anzuschließen und sich damit Land und Bund gegenüber bereitzuerklären, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Anlass war die Hauptausschuss-Sitzung des Gemeinderats, in dem entsprechende Anträge von SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke behandelt wurden. Wie Dirk Grunert, Fraktionsvorsitzender der Grünen von der Sitzung berichtet, hatte sich eine Mehrheit offen für die Anträge gezeigt. Oberbürgermeister Peter Kurz will nun auf der Basis der Anträge einen Vorschlag für ein Schreiben an die Bundesregierung formulieren und den Gemeinderäten vorlegen. Trifft der Entwurf auf breite Zustimmung, soll das Schreiben im Namen der Stadt Mannheim nach Berlin geschickt werden.

Transparente für die Stadträte

Vertreter der Initiative hatten vor Sitzungsbeginn die Stadträte im Stadthaus mit Transparenten empfangen. „Flüchtlinge haben das Recht auf Schutz und wir die Pflicht, ihnen den Schutz zu gewährleisten“, erklärt Anna Barbara Dell von „Save me Mannheim“.

Derzeit haben sich 58 Städte per Beschluss zu „Sicheren Häfen“ erklärt; in Baden-Württemberg sind es Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Rottenburg, Reutlingen und Tübingen. Ins Leben gerufen wurde die Initiative „Sicherer Hafen Mannheim“ im März diesen Jahres von „Save me Mannheim“ und „Seebrücke Mannheim“. Insgesamt 27 Mannheimer Einrichtungen haben sich zu diesem Bündnis zusammengeschlossen. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019