Mehrheit von drei Stimmen

Ein kleines grünes Gebilde, das einen Sarg darstellen soll. Umgeben ist er von roten Grablichtern. Dahinter stehen zwei Frauen mit einem Plakat, mit dem sie zum Ausdruck bringen wollen, dass hier der Landschaftsschutz zu Grabe getragen werde. Auf einem anderen Schild steht die Frage „Grün-rot-rot, bringt ihr der Au den Tod?“. Es sind ein paar Gegner des dort geplanten Radschnellwegs, die vor der Sitzung des Gemeinderats vor dem Saal zum Teil lautstark gegen das Projekt demonstrieren, das an diesem Nachmittag zur Entscheidung steht.

Verhindern können sie es nicht. Als es eineinhalb Stunden später in der Sitzung zur Abstimmung geht, wird es weniger eng als gedacht. Eine Mehrheit für den überarbeiteten Trassenverlauf des Radwegs steht, nicht nur, weil bei den Gegnern nicht alle Stadträte anwesend sind. Die Fraktion von FDP/Mittelstand für Mannheim beantragt eine namentliche Abstimmung – damit auch für die Zukunft alles genau dokumentiert sei, wie es heißt. Für den Verfahrensantrag findet sich eine Mehrheit. Und so wird um 17.40 Uhr jeder Stadtrat nacheinander aufgerufen und muss „Ja“ oder „Nein“ sagen – nicht alltäglich im Gremium.

24 Stimmen gibt es für den neuen Routenverlauf. Sie kommen von der kompletten SPD-Fraktion, vier Vertretern der Fraktion LI.PAR.Tie sowie von einem Großteil der Grünen und von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Gegen den Schnellweg sprechen sich CDU, Mannheimer Liste (ML), FDP/Mittelstand für Mannheim und AfD sowie die beiden Feudenheimer Grünen-Stadträte Gabriele Baier und Raymond Fojkar aus – macht zusammen 21. Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei, der Teil der Fraktion LI.PAR.Tie ist, enthält sich, drei Stadträte fehlen.

Die überarbeitete Trasse (in der Grafik rot) greift weniger stark in die bestehenden Kleingärten ein als die ursprüngliche (in der Grafik blau). Außerdem sieht sie an der Straße Am Aubuckel statt einer Rampe nun eine Unterführung vor. Der Abschnitt in der Au ist Teil des geplanten Radschnellwegs Mannheim-Viernheim-Weinheim. Auf Mannheimer Gemarkung zwischen Au und dem neuen Stadtteil Franklin kostet er rund 28 Millionen Euro – knapp 90 Prozent davon sind laut Verwaltung über das Land förderfähig. Zur Bundesgartenschau im Jahr 2023 soll die Trasse fertig sein. Am Neckarufer trifft der Schnellweg den Planungen zufolge auf die vorgesehene Radtrasse Mannheim-Heidelberg.

In der Debatte vor der Abstimmung führen Gegner und Befürworter erneut ihre Argumente an, die eigentlich alle auf dem Tisch lägen, wie der Oberbürgermeister sagt. Er selbst betont dann aber noch mal, dass der Weg durch die Au Teil „einer regionalen Radschnellverbindung“ sei und dass es für den Abschnitt keinen alternativen förderfähigen Trassenvorschlag gebe. Das bringt die Diskussion dann doch in Gang. CDU-Fraktionschef Claudius Kranz entgegnet, dass es die Alternativen vielleicht „im Moment“ nicht gebe, man sie aber sicher finden könne. FDP-Vertreterin Birgit Reinemund kritisiert den „massiven Eingriff ins Hochgestade“ durch die Unterführung. Roland Weiß (ML) bemängelt, dass für die Fortsetzung des Weges in Richtung Weinheim noch kein Planungsstand bekannt sei, und Rüdiger Ernst (AfD) kritisiert die „astronomischen Kosten für ein paar Hundert Meter Radweg“.

Gerhard Fontagnier (Grüne) erklärt, dass in seiner Fraktion jeder in einer „Gewissensentscheidung“ zwischen Mobilitätswende und Naturschutz abgewägt habe und man deshalb so stimme, wie man stimme. Und Ralf Eisenhauer (SPD) sieht den Weg als „umweltfreundliche Mobilität“ in einem mit Blick auf die geplante Spinelli-Teilbebauung „lebenswerten Wohnumfeld“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020