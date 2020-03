Von Bertram Bähr

Was sollen Eltern tun, die eigentlich arbeiten müssten – für die Home Office, also das Arbeiten zuhause, aber nicht in Frage kommt? Eine Mutter zum Beispiel hat sich mit der anderen abgesprochen und eine „Kleinstgruppe“ gebildet. Die beiden wechseln sich beim Betreuen jetzt ab. Von solchen Individuallösungen hatte Luisa Walter, Sprecherin des Stadtelternbeirats (STEB), schon am Freitag berichtet. Viele hätten diese Idee gehabt, sähen aber inzwischen davon wieder ab. Sie hätten Angst, dass sich die Ansteckungsgefahr dadurch vergrößert, sagt Walter im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“.

„Die Nachricht, dass die Kitas geschlossen werden, hat uns natürlich getroffen, auch wenn es absehbar war“, teilt eine Ärztin und zweifache Mutter mit. Andererseits sei das eben notwendig, „und deshalb müssen wir uns organisieren. Dass ich als Ärztin weiterarbeite, ist selbstverständlich, und zum Glück kann mein Mann von zuhause aus arbeiten, aber Betreuung von zwei Kindergartenkindern und Home Office kombinieren, ist denkbar schwierig. Also werden wir uns irgendwie abwechseln müssen, und er muss zu unkonventionellen Zeiten arbeiten.“

Unter normalen Umständen wäre es naheliegend, Oma und Opa, sofern vorhanden, um Unterstützung zu bitten. Aber davon raten die Fachleute dringend ab. Denn infizierte Kinder könnten den Coronavirus damit in die Hauptrisikogruppe tragen. „Mein Kind hat große Angst, Oma und Opa anzustecken und will die Großeltern daher nicht mehr sehen. Die würden die Enkel gerne weiterhin sehen, aber unsere Angst überwiegt“, so eine Betroffene.

Menschen helfen sich gegenseitig

Gleichwohl bleibe es nicht aus, dass Großeltern die Betreuung übernähmen, berichtet STEB-Sprecherin Walter – „einfach deshalb, weil viele Eltern gar keine andere Wahl haben“. Von diesem Dilemma habe ihr auch eine weitere Betroffene berichtet: „Jetzt passiert genau das, was vermieden werden sollte: Großeltern, die schon in Rente sind, passen auf die Enkel auf.“

„Ich weiß nicht, wie ich die fünf Wochen überstehen soll. Ich bin schon überfordert, wenn mein Kind eine Woche krank zuhause ist. Uns wird die Decke auf den Kopf fallen“, schildert eine Betroffene ihre Situation. Deshalb wünschen sich viele, „dass die Betreuung nach Ostern wieder weitergeht und es nicht notwendig sein wird, den Zeitraum immer wieder zu verlängern“. Ob das so kommt, kann niemand sagen.

Dagegen zeichnet sich ab, dass sich ein Wunsch nicht erfüllt: „Ich hoffe, dass die Parks geöffnet bleiben, da ich davon ausgehe, dass die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft nicht so hoch ist.“ Die Bundesregierung hat am Montag angekündigt, dass auch Parks geschlossen werden sollten. Den „erwarteten Leitlinien“ aus Berlin werde die Stadt Rechnung tragen, teilte die Verwaltung am Montagabend mit – und kündigte für Dienstag eine „Verschärfung und Erweiterung ihrer Allgemeinverfügung“ vom Freitag an.

Manche Eltern können der Krise aber auch Positives abgewinnen, etwa eine Beirätin vom Lindenhof: Was ich persönlich schön finde, ist, dass die Umgebung sensibel reagiert und Kranken und älteren Menschen Hilfe beim Einkaufen anbietet.“ Selbst für sie sei „eine Mutter aus der Nachbarschaft schon einkaufen gewesen“. Susann Schroeter blickt in die Zukunft: „Vielleicht rückt uns die Situation ja näher zusammen, und diese Konsumfixierung hört endlich mal auf. Und wir erinnern uns wieder daran, was wirklich wichtig ist.“

