„Mein Ziel ist es, Menschen in Igel zu verlieben“

Vorsichtig greift Gabriele Popp in einen Haufen aus Papiertaschentücher und fischt ein nicht mal handtellergroßes Stachelbündel heraus. An einer Seite der grau-weiß gesprenkelten Kugel ist eine schwarz glänzende Nase auszumachen, darunter öffnet sich ein kleiner rosa Schlund. Und schon saugt die Igelin gierig an der Pipette mit Welpennahrung, die ihr die Tierfreundin in die spitze Schnauze schiebt. Birgit, heißt der gerade mal drei Wochen alte Findling, der zu den Patienten zählt, die Gabriele Popp zur Zeit hochpäppelt. Vor zwei Jahren hat sie die Interessengemeinschaft „Igel- und Naturfreunde der Neckarpromenade“ gegründet. Am Dienstag um 19 Uhr lädt sie zu einem Infoabend mit dem Naturschutzbeauftragten Paul Hennze in die Alte Feuerwache ein. Ihr großes Anliegen: „Menschen in Igel zu verlieben.“

Geschützte Art

Denn noch sind die Nächte nicht allzu kalt, aber bald beginnt die Zeit, in der Leichtgewichte auf menschliche Hilfe angewiesen sind. „Jungtiere, die spät im Jahr zur Welt kommen und nicht mindestens 550 Gramm wiegen, sollte man helfen.“ Dafür plädiert auch Naturschutzbeauftragter Gerhard Rietschel. Ein paar Hände voll Laub, Zweige und Papier von der Haushaltsrolle in eine schräg gestellte Holzkiste verteilt, damit der raschelnde Haufen nicht bei jedem Windstoß verweht – und vielleicht noch ein Schutz gegen Regen: „Draußen lassen und zufüttern“, rät der Biologe. Als Kost empfehlen er und Igelexpertin Popp salzfreies Rührei mit Haferflocken oder getreidefreies, fleischhaltiges Dosen-Hundefutter. Vielleicht noch etwas Wasser dazustellen, das reicht als Basis für die Winterpause, wenn der Körper auf Stand-by-Modus geschaltet ist. Und nach der Ruhezeit im Laubbett kommen die Igel dann wieder allein auf die Beine.

Leider gestaltet sich die Rettung der Mini-Meckis nicht immer so einfach. Gleich neben Birgits Käfig steht in Gabriele Popps Wohnzimmer die große Kiste von Bugatti – auf dem Boden zwischen der weißen Kommode mit den Gläsern und dem Tisch mit dem Computer. Schließlich richtet sich zur Zeit der Arbeitstag der Marketing-Fachfrau nach den Behandlungszeiten ihrer stacheligen Gäste. Denn Bugatti ist ein knapp zwei Jahre altes Jungtier, das eine Frau in ihrer Garageneinfahrt in der Augustaanlage gefunden und in einem Karton der Mode-Marke Bugatti verpackt zu Gabriele Popp gebracht hat. Ein Hinterbein war abgetrennt und die linke Körperseite komplett offen: „Das Weibchen war in einen Rasen-Kantenschneider geraten.“ Zwei Ärzte rieten der Igelfreundin von einer weiteren Behandlung ab. Sie bat dennoch darum, die Wunde zu nähen: „Ich wusste, ich krieg das hin.“ Inzwischen liegt das Weibchen – das samt seiner Artgenossen nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Tieren zählt und weder gefangen noch verletzt oder getötet werden darf – ganz entspannt in der geöffneten Hand der Neckarstädterin. Vertrauensvoll streckt es ihr seine weiche Bauchseite entgegen, während Gabriele Popp die nur noch Daumennagel große offene Stelle desinfiziert und versorgt. Und Birgit, darf die vielleicht bald in die freie Natur zurück? Nun, ob es dieses Jahr noch klappt, kann die Igel-Fachfrau nicht versprechen. Zwar war sie mutterlos und nur gerade mal 60 Gramm schwer, als ein Feuerwehrmann sie mit seinen Kindern beim Spaziergang gefunden und zu ihr gebracht hat. „Heute wiegt sie 200 Gramm, aber das ist immer noch zu wenig. So überlebt sie den Winterschlaf nicht.“ Also heißt es für die Kleine nun erst mal kräftig Speck ansetzen. Damit sie im kommenden Frühjahr kräftig genug ist für die Auswilderung.

Denn auch wenn ihre Ziehmutter dafür plädiert, sich in die stacheligen Gesellen zu verlieben – und ihr die Kleine sehr ans Herz gewachsen ist: „Die größte Freude ist für mich immer, wenn ich die Tiere wieder in die freie Wildbahn entlassen kann.“ Und zwar in aller Liebe.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020