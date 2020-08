„Meine Eltern sind richtig stolz auf mich“

Als Laura Hegers Mutter den letzten Versuch gestartet hat, ihrer Tochter eine Puppe zu schenken, war das Mädchen gerade mal sechs Jahre alt. Danach gab’s zu Weihnachten nicht nur für ihre beiden großen Brüder, sondern auch für „die Kleine“ Spielzeuglaster und Straßenteppiche statt Barbie und Ken. Heute ist die 19-Jährige mit ihren 1,58 Metern zwar immer noch keine Riesin. Aber die Faszination für Autos hat sie inzwischen zu ihrem Traumberuf geführt. Werktag für Werktag steht das zierliche Mädchen in der Firma Identica Laug in Käfertal als Frau ihren Mann, arbeitet im Team mit einem Dutzend männlicher Kollegen. Gerade hat sie die Prüfung zur Fahrzeuglackiererin mit 100 Punkten und der Note 1 abgeschnitten. Für ihren Chef Florian Neuwirth steht jedoch eines schon lange fest: „Dass wir die Laura übernehmen.“

Auch wenn der Weg bis dahin nicht immer nur einfach war. Mit viel Fleiß hat die ehemalige Schülerin der Heinrich-Lanz-Schule II für die Mittlere Reife gepaukt, danach für die Gesellenprüfung. Drei Jahre lang musste sie gemäß des dualen Systems immer zwei Wochen lang die Schulbank drücken und sechs Wochen lang in der Werkstatt ihren Wunschjob erlernen, und zwar von der Pike auf.

Stundenlang musste sie als Lehrling ein Werkstück schleifen: „Auch die Farbtonfindung ist so komplex. Das habe ich mir einfacher vorgestellt“, räumt die Wallstädterin ein: „Damals hatte ich schon manchmal Zweifel, ob ich das schaffe.“

Schnelle Auffassungsgabe

Ganz im Gegensatz zu ihrem Chef. „Ich muss sagen, ich bin von ihr begeistert, und zwar vom ersten Tag an.“ Eine ausgesprochen angenehme Auszubildende sei sie: „Sie hört zu, setzt es sofort um. Und man merkt einfach, dass sie Lust drauf hat.“ Hinzu komme zu ihrer schnellen Auffassungsgabe das manuelle Geschick.

Dass sie darüber verfügt wollten selbst enge Freunde nicht so recht wahrhaben. „Lass mal Laura, das kann ich besser“, habe sie sich von so manchem Kumpel bei technischen Dingen anhören müssen. Auch unter 18 Schülern das einzige Mädchen der Klasse zu sein, sei oft „ein komisches Gefühl“ gewesen.

Doch im Team der Autolackiererei Laug habe sie sich von Anfang an wohl gefühlt. Die zwölf männlichen Kollegen schätzen ihre Fachkompetenz. Und natürlich hat sie mit 1,58 Metern Größe und einem Gewicht von knapp 60 Kilo körperliche Grenzen: „Es gibt Fahrzeugteile, die sind auch für die Jungs zu schwer. Und wenn es nötig ist, dann kommt sofort ein Kollege und hilft mir beim Anheben.“

Während der Ausbildung hat die junge Fahrzeuglackiererin schnell gemerkt, dass sie von Farbe fasziniert ist: „Ich schaue mir halt lieber einen glänzenden Lack, als einen Motor an.“ Eine Delle oder einen Kratzer unsichtbar machen: „Das macht einfach Spaß.“ Natürlich muss die schadhafte Stelle gut vorbereitet werden, bevor Jung-Gesellin Heger zur Lackpistole greifen kann: „Und da hat plötzlich auch das Schleifen Freude gemacht.“

Irgendwie habe sie dann bei der Prüfung schon gemerkt, dass es gut läuft. „Aber, dass ich eine Eins habe, das hätte ich nie gedacht“, erzählt die Mannheimerin lachend: „Da war ich total überrascht. Ich bin halt immer sehr selbstkritisch.“

Jetzt möchte sie erst mal Zeit haben für ihre Freunde, mit ihnen was unternehmen, wenn es Corona wieder zulässt etwas von der Welt sehen. Und Berufserfahrung sammeln, denn sie möchte unbedingt die Meister-Prüfung machen. „Das Zeug dazu hat sie auf jeden Fall“, versichert Neuwirth.

Eltern waren am Anfang skeptisch

Ob es der Chef jemals bereut hat, eine Azubine einzustellen? Die Antwort kommt prompt: „Nein. Und ich sage Ihnen auch warum.“ Zum einen würden weibliche Kollegen den Männern ganz gut tun. „Klar, wir sind Handwerker.“ Da herrsche nun mal ab und an ein rauer Ton. „Aber wenn Frauen im Team sind, dann geht es in der Werkstatt etwas sanfter zu. Die bringen mehr Ruhe rein.“ Zum anderen würden Mädchen den Männern in puncto Leistung in nichts nachstehen. Kurzum: „Frauen können es genauso gut – nur manchmal sind sie auch ein bisschen sorgfältiger.“

Und Lauras Eltern? Haben die sich inzwischen daran gewöhnt, dass ihre Tochter in einem Männerberuf arbeitet? Nun, die hätten sich anfangs schon Sorgen gemacht, ob der Job nicht zu hart sei für sie, erzählt die 19-Jährige. Und dann blitzt doch wieder kurz ein Lächeln in der sonst oft so ernsthaften Miene auf: „Aber heute sind sie richtig stolz.“

