„Meine Leidenschaft ist das Produzieren“

„Das größte Geschenk in der Kunst ist to be yourself“, sagt Selim Bouziri. To be yourself, das kann übersetzt werden als Eigenständigkeit oder als Unabhängigkeit. Oder um in den Worten von Bouziri zu bleiben, als die Möglichkeit, „Trends nicht zu folgen“. Der 29 Jahre alte Projektingenieur für Solaranlagen bezieht den Satz insbesondere auf seine künstlerische Tätigkeit.

Denn als professioneller Musikproduzent und DJ ist er unter seinem Künstlernamen „Wave Particle Singularity“ bekannt. Der Begriff hat mit seinem Beruf zu tun, er steckt teilweise hinter der Technologie der Solarprojekte, an denen Bouziri täglich arbeitet.

Seine Jugend in Algerien und auch sein zeitweiliger Aufenthalt in Marokko prägten ihn maßgeblich, die Einflüsse hinterließen wichtige und bleibende Spuren. Insbesondere auf musikalischer Ebene.

Dabei kommt er aus keiner musikalischen Familie, und doch spielte Musik in seinem Elternhaus stets eine große Rolle: „Mein Vater spielte fast täglich etwas“, erinnert er sich. Allerdings kein Instrument: Der Vater genoss gerne und leidenschaftlich Musik aus dem Radio und von Schallplatten. „Funk, Soul, Jazz, Disco: Ich hörte viel Musik, damals mit meinem Vater.“

Erfahrungen in Chicago

Bouziri wollte eigenständig und unabhängig sein. „To be yourself“ ist für ihn nicht nur musikalische Stilrichtung, sondern auch Programm, das sein Leben prägt. Er verließ deswegen 2012 seine Heimat Algerien und setzte sein Studium in Chicago fort. Und er setzte in der Neuen Welt auch das Produzieren und das Auflegen in Clubs fort. „Meine Leidenschaft ist produzieren“, so sein Bekenntnis. Da war er in Chicago genau richtig: Die Stadt gilt als die Geburtsort der House-Music und sie gilt als eines der wichtigsten Zentren, wenn es um die Entwicklung elektronischer Musik geht. „Chicago hat mich musikalisch beeinflusst“, erzählt er. „Wir lebten damals in einem Loft und hatten viele private Parties mit richtigem Chicago-House- Feeling“. Und Selim produzierte viel Musik, beim namhaften Label Grammophone Records. Zunächst digital, später auf Vinyl. Mittlerweile blickt er auf elf Vinyl-Produktionen zurück, weitere sind noch für dieses Jahr geplant.

Seit seiner Ankunft in Mannheim 2016 ist Bouziri in der Musik- und Clubszene der Metropolregion kein Unbekannter mehr: Im Disco Zwei, im Parker Lewis und mit seinem Kollektiv DEPT begeistert er regelmäßig die Undergound-House-Szene. Und er produziert weiterhin. „Ich habe Schwierigkeiten, meinen Stil zu klassifizieren“, sagt Selim. „Ich muss es nicht kategorisieren.“ Das ist bei seinem Werdegang und den weltweiten Einflüssen, die ihn geprägt haben, auch kaum möglich.

„To be yourself“: Eigenständigkeit, reine Kunst ohne kommerzielle Motivation dahinter, das ist sein Stil. Er geht in die Richtung House, Deep House, Jazz und Soul: Vor allem der Einfluss der 1990er Jahre ist bei ihm erkennbar. Die afrikanischen und arabischen Elemente aus seiner Heimat kommen im Hintergrund zum Tragen, „man hört sie nicht, aber im Rhythmus sind sie drin“, sagt er.

Viele offene Projekte

„Mir fehlt zur Zeit nichts, die berufliche Arbeit läuft normal weiter“, sagt Selim zur Corona-Krise. Doch es ist auch ruhig. Die Clubs sind wegen Corona geschlossen, alle Events und Parties abgesagt: „Eigentlich schade, wir hatten mit unserem Kollektiv DEPT viele Parties geplant.“

Untätig sei er deswegen aber nicht, denn „die Inspiration läuft weiter.“ Und das sei das Wichtigste. „Ohne Inspiration keine Kunst. Wenn ich nicht inspiriert bin, mache ich nichts.“

Neben der Inspiration braucht er aber auch noch gute Ohren: „Du hast etwas im Kopf, dann realisierst du es und dann hörst du es dir an.“ Nur manchmal hört es sich dann doch nicht so gut an, wie er es sich im Kopf noch vorgestellt hat. „Dann stoppe ich, dann mache ich nicht weiter. Ich mag es nicht, den kreativen Prozess zu erzwingen.“

Er hat viele offene Projekte, an denen er irgendwann weiterarbeitet, wenn die Inspiration ihn dazu auffordert. Oder wenn er eine andere Verwendung dafür hat: „Ich hatte ein offenes Projekt mit einem schönes Bass, das habe ich auf ein anderes Projekt übertragen, das klang dann gut, der Track ist jetzt fertig.“ Seine Leidenschaft, das Produzieren, kann ihm Corona nicht nehmen. Dennoch freut sich Selim auf das Ende der Beschränkungen. „Nach Corona werde ich wieder auflegen“, verspricht er.

