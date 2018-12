Meister und Professoren spielen

Erstmals eine Harfe erklingt bei einem besonderen Konzert, das es so nur einmal im Jahr gibt: Professor Rudolf Meister, Präsident der Musikhochschule, sowie sieben weitere hochrangige, als Solisten renommierte Professoren und Dozenten spielen am Sonntag, 16. Dezember, um 11 Uhr im Rittersaal des Mannheimer Schlosses das traditionelle Benefizkonzert. Mit dem Auftritt stellen sie sich in den Dienst der Aktion „Wir wollen helfen“ des „Mannheimer Morgen“.

Zunächst stimmen Meister sowie Viviane Hagner, Violine, von Franz Schubert die Fantasie in C-Dur für Violine und Klavier D. 934 an. Dann legen sie die Noten für Debussys Sonate für Violine und Klavier in g-Moll auf. Daraufhin geht es weiter mit Gioachino Rossini und seiner Sonata a quattro Nr. 3 in C-Dur sowie der Sonata a quattro Nr. 6 in D-Dur, jeweils mit Stefan Arzberger, Violine, Sung-Yun Wang, Violine, Zherar Yuzengidzhyan, Violoncello, und Petru Iuga am Kontrabass. Bei Debussys Harfenwerk sitzt Ronith Mues an dem Engelsinstrument. Mit ihm treten Stefan Arzberger, Violine, Sung-Yun Wang, Violine, Julien Heichelbech, Viola, sowie Zherar Yuzengidzhyan, Violoncello auf. Karten zu 25 Euro heute bis 16 Uhr im „MorgenForum“ in P 3,4-5 (Fressgasse) und an der Tageskasse. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018