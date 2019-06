Meisterpokal und viele Maskottchen

Sie kommen mit ihrem Meisterpokal – und jeder kann sich mit ihm fotografieren lassen: Die Adler beteiligen sich am Mannheim2-Renntag an Fronleichnam, 20. Juni, ab 13 Uhr auf der Waldrennbahn in Seckenheim. Präsident Stephan Buchner verspricht einen „Renntag der Superlative“, denn ausgeschrieben ist der „Erste Mannheimer Vereinspreis“. Mit Aktionen für das Publikum beteiligen sich neben den Adlern die TSG Hoffenheim, die mit ihrem „Hoffexpress“ für Spiel und Spaß sorgt, dazu Grün-Weiss Mannheim, die MTG Mannheim, die MLP Academics und das Team Tokio des Olympiastützpunktes Heidelberg. Außerdem findet eine Autogrammstunde mit Nationalspielern der Adler sowie den Deutschen Leichtathletikmeistern Nadine Gonska (400 Meter) und Patrick Domogala (200 Meter) statt.

Cheerleader heizen ein

Zwischendurch werden die Cheerleader der MLP Academics den Besuchern ordentlich einheizen und wer sich selbst mal als Jockey versuchen will, kann unter fachkundiger Anleitung auf „Mister Ed“, einem elektrischen Trainingspferd, erste Reitstunden nehmen. „Alle Vereine, die wir angesprochen haben, waren sofort begeistert von der Idee“, freut sich Rennvereins-Vizepräsident Ralf Busenbender, der die Kontakte zu den Vereinen hergestellt hat. Beim Vereinspreis wird jedem beteiligten Verein ein Pferd zugelost, das dann für diesen an den Start geht. Der Sieger erhält einen großen Wanderpokal, der im kommenden Jahr zu verteidigen ist.

Neben Pferdesport gibt es an dem Tag das zum dritten Mal ausgetragene Maskottchenrennen. Angemeldet sind derzeit neun Maskottchen, darunter „Hoffi“ von der TSG 1899 Hoffenheim, „Udo“ von den Adlern Mannheim, „Conny“ von den Rhein Neckar Löwen und natürlich „Secki“, der als Repräsentant des Rennvereins das Geläuf bestens kennt und damit ein Heimspiel hat. pwr

