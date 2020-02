Meisterstück mit ironischen Pointen

Vor 40 Jahren war sie für Roland Hartung ein spontanes Wahlkampfmanöver der augenzwinkernd hochkulturellen Art – doch heute gilt die Faschings-Matinée im Rosengarten längst als Kultveranstaltung des Mannheimer Kulturlebens. Dass sie an diesem Vormittag ihr 40-jähriges Bestehen feiern darf, hat seine Gründe. Und die reichen weit über die politischen Sphären hinaus, aus denen das Konzertformat einst entstand.

Das zeigt sich bereits bevor das Orchester des Mannheimer Nationaltheaters auch nur einen Ton aus Johann Strauss’ „Fledermaus“-Ouvertüre angestimmt hat. Denn das weitläufige Foyer des Mozartsaals verwandelt sich noch vor den ersten Takten zu einer Plattform des interdisziplinären Zusammenkommens, auf der Repräsentanten der Mannheimer Geistlichkeit Bloomäulern und Elferräten der Stadt gleichermaßen die Hand zum Gruß reichen – und sich auch die Bürger Mannheims nicht zweimal bitten lassen.

Auch in diesem Jahr waren die 2300 Tickets in weniger als zwei Stunden ausverkauft. Dass sich die Organisatoren dabei auf die unverbrüchliche Treue von Gästen wie Urgesteinen der Mannheimer Kulturszene – etwa Ulla Hofmann – verlassen können, aber auch Neulinge wie die 13-jährige Lilly Keller nachkommen, die die Neugier zur Hartung-Matinée führte, ist dabei Verpflichtung und Ehre zugleich.

Plötzliches Aufjohlen

Ein Wert, den nicht zuletzt Dirigent Karl-Heinz Bloemeke in seinen bissigen Begrüßungsworten unmissverständlich klarstellt. In Zeiten, in denen der Eintagsfliege bereits der Eintags-Ministerpräsident gefolgt sei, könne die Antwort auf die Frage „Was hat Bestand?“ nur mit der eigenen Konstanz beantwortet werden. Zumal sich so manches Wichtige im Leben die nötige Zeit lasse, um zu wachsen. 40 Tage Fastenzeit, 40 Wochen Schwangerschaft, Ali Baba und die 40 Räuber, zählt Bloemeke dem Publikum augenzwinkernd vor – und erntet dabei einen der zahllosen Stürme heiterer Begeisterung, die sich längst in der DNA dieses Meisterstücks der Unterhaltungskultur manifestiert haben.

Denn selbstverständlich glänzt das Orchester musikalisch auch bei seinen Interpretationen zwischen Franz von Suppé und Dmitri Schostakowitsch. Doch wenn selbst routinierte Konzertgänger plötzlich prustend aufjohlen, zünden hinterlistige Pointen auf ganz subtil-ironische Art richtig durch. Einen dieser Geniestreiche serviert das künftige Bloomaul Joachim Goltz seinem Publikum. Denn auch wenn er den sängerischen Part wegen Stimmproblemen an den Kollegen Ilya Lapich abgeben muss – den ehemaligen Konzertmeister Robert Frank rasiert der melodische Überzeugungstäter zu Rossinis „Barbier von Sevilla“ im Wortsinne ganz persönlich.

Suche nach dem Groschen

Dass auch Beethovens „Wut über den verlorenen Groschen“ trotz „Götterfunken-Overkill“ zum Jubiläumsjahr des Komponisten Dank des wild umherirrenden Schlagwerkers Lorenz Behringer voll auf die Zwölf geht, mutet da nur konsequent an. Und zahlt auf die langfristige Begeisterung ein, die nach einem standesgemäßen Finale zu Edward Elgars „Pomp And Circumstance“ kaum noch Grenzen kennt.

Mannheims Wagner-Verbands-Vorsitzende Monika Kulczinski etwa spricht gegenüber dieser Zeitung von einem „unfassbaren Engagement einer großartigen Familie“, die diese Veranstaltung möglich mache. Und auch der Mannheimer Christdemokrat Nikolas Löbel preist die „einzigartige Begeisterungsfähigkeit“ der Persönlichkeit Roland Hartung, dem es gelinge, „Kultur von den Zählkarten bis hin zur traumhaften Atmosphäre heute genau wie vor vier Jahrzehnten hochzuhalten“. Und auch die übrigen der 2300 Gäste feierten eine Institution der Karnevals-Kultur, über deren Werdegang sich auch Roland Hartung selbst tief berührt zeigt: „Was bleibt, sind Glück und Dankbarkeit, dass wir mit unserer Idee so weit kommen durften. Wir werden sie weiter in die Zukunft tragen – so lange wir können!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020