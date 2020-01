Meistertänzer im Kanzleramt

Zwischen die Kabinettssitzung und ihren Flug zum Weltwirtschaftsforum 2020 nach Davos schiebt sie es rein: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Mittwoch in Berlin närrische Prinzenpaare aus 14 Bundesländern. Mit dabei ist auch das Feuerio-Tanzpaar Vanessa Ganser und Robin Bottler.

Beeindruckende Akrobatik, besondere Ausstrahlung und präzise harmonierende Schrittfolgen – damit holte das Tanzpaar bei den Deutschen Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport in Braunschweig im April vergangenen Jahres den Meistertitel in der Altersklasse der über 15-Jährigen. Sie erzielten einen Vorsprung von 16 Punkten auf den Zweitplatzierten. Damit haben sie ihr Vorjahresergebnis übertroffen, als sie Vizemeister wurden.

„Schon etwas aufgeregt“

Dass ein Meistertitel oft auch dazu führt, im Bundeskanzleramt dabei zu sein, das wussten sie – aber da es verschiedene Altersklassen gibt, war erst einmal nicht klar, ob sie nach Berlin dürfen. „Andere Gewinner der Meisterschaft, mit denen wir uns austauschen, hatten früher die Einladung“, erzählt Vanessa Ganser. Nun ist sie „schon etwas aufgeregt“ vor der Begegnung mit der Regierungschefin. „Das wird sicher ein Erlebnis“, freut sich die 25-jährige Chemielaborantin, die bei der Firma AbbVie in Ludwigshafen arbeitet und in Böhl-Iggelheim wohnt. Seit ihrem fünften Lebensjahr tanzt sie, seit sieben Jahren für den Feuerio. Auch als Tanzmariechen holte sie schon Titel. Erst seit knapp drei Jahren bildet sie aber mit Robin Bottler ein Tanzpaar – mit dem Titel erfüllte sich ihr großer Traum. Schließlich wohnte ihr Tanzpartner lange in Nordrhein-Westfahlen, trainieren konnten sie wegen der großen Entfernung nur an Wochenenden. Doch nun ist der 24-Jährige nach Mannheim gezogen. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen arbeitet er als Social Media Manager. Seit 16 Jahren steht er als Tänzer im Gardetanzsport auf der Bühne, mittlerweile arbeitet er auch als Trainer.

Das Paar wird trainiert von Karin Reichelt-Bühler, die sie auch nach Berlin begleitet. Am Vorabend des Empfangs im Kanzleramt sind die Mannheimer zudem ins Bundesverteidigungsministerium eingeladen, wo sie Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer empfängt.

In der Ära von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Bonn als Hauptstadt hatten Mannheimer Prinzenpaare 1996, 1997 und 1998 die Ehre, am närrischen Empfang im Bundeskanzleramt teilzunehmen. 2001 empfing Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) das Stadtprinzenpaar Peter I. und Melanie I. in der – schon ziemlich verwaisten – „Dienststelle Bonn des Bundeskanzleramtes“.

Von Schröder versetzt

2002 fuhren Thomas I. und Silke I. zwar nach Bonn, wohin Schröder die Mannheimer zusammen mit rund 150 Karnevalisten aus Deutschland ins „Haus der Geschichte“ eingeladen hatte. Doch der Bundeskanzler versetzte die Narren, schickte nur seinen Staatsminister Hans Martin Bury (also drei Hierarchiestufen ‘drunter). Seither bewarben sich die meisten Mannheimer Prinzenpaare gar nicht mehr um die Teilnahme an dem traditionellen Empfang, weil viel Zeit verloren geht, die für Mannheimer Termine fehlt.

In Berlin, wo man traditionell mit dem rheinischen Karneval ohnehin nicht so viel anfangen kann, waren Mannheimer Fasnachter 2014. Mit Stadtprinzessin Rebecca I. und Prinz Steffen I. an der Spitze fuhren rund 100 Mitglieder der Karnevalskommission sowie von fünf Vereinen an die Spree. In der Landesvertretung von Baden-Württemberg gestalteten sie eine Prunksitzung. CCW-Sitzungspräsident Rolf Remmele moderierte seinerzeit den Abend.

Aber dass ein Mannheimer Tanzpaar in die Regierungszentrale und ins Verteidigungsministerium darf, ist eine Premiere.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020