Melanchthonkantorei: Psalmen zum 100. Geburtstag

Am 4. März 1919 fand die Gründungsversammlung des Chores statt, der heute die Melanchthonkantorei Mannheim ist. Gefeiert wird das hundertjährige Jubiläum am Sonntag, 5. Mai, mit dem Konzert „Psalmen zum 100sten“. Dann bringt die Melanchthonkantorei um 17 Uhr in der Citykirche Konkordien bedeutende Psalmenkompositionen von Mendelssohn und Bernstein zu Gehör. Außerdem wurde im Vorfeld der junge Heidelberger Komponist Jan Wilke mit der Vertonung des großen Schöpfungspsalmes 104 „Lobe den Herrn, meine Seele“ für Solisten, Chor und Orchester beauftragt – es wird eine Uraufführung. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Melanchthon“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bereits heute zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok

