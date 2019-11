„Melanthalia“ zeigt Märchen mit Erdmännchen

„Philly Phantastico oder die Erdmännchen im Elfenwald“ lautet der Titel des neuen Stücks der Theatergruppe „Melanthalia“. Im Mittelpunkt stehen Philly und Harry – zwei Erdmännchen, deren Neugierde sie ein Loch an die Erdoberfläche zu den Menschen bohren lässt. Doch durch dieses Loch fällt ein Zauberstab … „Melanthalia“ zeigt das Stück am Freitag, 16. November um 16 Uhr (Premiere), ferner Samstag, 17. November und am Sonntag, 18. November sowie am Freitag, 22. November, am Samstag, 23. November sowie am Sonntag, 24. November, immer um 16 Uhr jeweils im großen Saal der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt, Lange Rötterstrasse. Vom Erlös führt die Gruppe einen Teil an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ab. Für die Vorstellung am Sonntag, 17. November verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Melanthalia“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. pwr

