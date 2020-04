Mengenbeschränkungen erschweren Einkaufshilfe

„Haushaltsübliche Mengen“ ist das Stichwort, das in vielen Supermärkten nach der großen Welle der Hamsterkäufe als Mengenbegrenzung gilt. Bei Produkten wie Toilettenpapier oder Küchenrollen bedeutet das: Jeder Kunde, darf jeweils nur einen Artikel kaufen – so auch im Rewe-Center in Feudenheim. „Ich habe eine Packung Taschentücher gebraucht und meine Nachbarin, die schon über 80 Jahre alt ist, hat mich gebeten, ihr eine Taschentuch-Box mitzubringen. Das wurde mir an der Kasse nicht erlaubt“, erzählt „MM“-Leserin Karin Fohr. „Wie soll ich Nachbarschaftshilfe leisten, wenn ich meinen eigenen Bedarf dann nicht decken kann?“

Auch Leserin Viola Schieber berichtet von dieser Erfahrung: „Meine Eltern sind Risikopatienten und ich versuche, für sie mit einkaufen zu gehen“, sagt sie. Am Regal für Aufbackbrötchen im Rewe-Center hängt ein Zettel mit der Aufforderung: maximal drei Artikel. „Für zwei Haushalte durfte ich also nur ein Toastbrot, eine Packung Toasties und ein Aufbackbrot mitnehmen – obwohl meine Mutter parallel an der Information angerufen hat.“

Zunächst liege die Entscheidung bei Mengenbegrenzungen beim Geschäftsinhaber oder Marktleiter, sagt Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels. „Von uns gibt es keine Regelungen, sondern jede Kommune entscheidet selbst, was sie zu einer behördlichen Auflage macht.“ Es sei ein Konflikt: „Natürlich wird gerade dazu aufgerufen, sich gegenseitig zu unterstützen, und dann gibt es Vorgaben, die genau das verhindern, die aber auch sinnvoll sind“, so Böttcher. Damit werde geregelt, dass möglichst kein Kunde leer ausgeht. Eine Lösung für das Problem müsse vor Ort und aus der Situation heraus entwickelt werden – unter anderem mit Bestellzetteln oder Beglaubigungen.

„Da müssen sie selbst kommen“, sei die Reaktion des Supermarktes trotz Anruf ihrer Mutter gewesen, berichtet Schieber. „Einkaufsdienste von Caritas oder Maltesern sind im Markt bekannt oder weisen ihre Tätigkeit durch ein Schreiben nach“, sagt eine Sprecherin der Rewe Markt GmbH. Kunden, die auch für andere einkaufen, sollten sich mit den Marktverantwortlichen in Kontakt setzen und gemeinsam einen Weg finden, wie sie das nachweisen können, so die Sprecherin.

„Kommunen könnten Bescheinigungen ausstellen, mit denen man trotz Beschränkungen dann mehr einkaufen darf“, schlägt Böttcher vor. Die muss dann offen kommuniziert werden – vielleicht auch mit Humor: „Monnema uffbasse! Zwei Meder Abstond halde schunschd kladtschts, awwa känn Beifall!“ steht auf einem Schild am Penny-Markt in Feudenheim. In den sozialen Netzwerken gibt es dafür fast ausschließlich positive Rückmeldungen. So wird auch die neue Regelung leichter vermittelt, dass man deswegen die Filiale nun nur noch mit Einkaufswagen betreten darf.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020