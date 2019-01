Mensch und Mond als Dreiteiler

„Mensch und Mond“ heißt eine Vorpremiere im Planetarium. © Arte

„Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesensprung für die Menschheit“ – unter diesem Motto lädt das Planetarium an der Wilhelm-Varnholt-Allee am morgigen Donnerstag zur Vorpremiere der „arte“-Produktion „Mensch und Mond“ ein. Gezeigt wird um 19.30 Uhr der erste von drei Teilen der von dem deutsch-französischen Sender produzierten Fernsehserie „Mensch und Mond – eine Liebe in drei Akten“, von Eva Schötteldreier.

Der Beitrag entstand im Rahmen des „arte“-Schwerpunkts „Winter of Moon“ zum 50. Jubiläum der Mondlandung am 20. Juli 1969. Im Anschluss an die Vorführung der 52 Minuten langen Folge beantworten „arte“-Redakteurin Christin Hornberger und Planetariums-Direktor Christian Theis Fragen des Publikums.

Die DNA des Erdtrabanten

Dabei sollen auch Fragen wie „was wären die Menschen ohne den Mond?“ zur Sprache kommen, wie es in der Ankündigung des Planetariums heißt. Seit Anbeginn der Zeit ist der Mond „unser nächtlicher Begleiter, der uns über die Natur des Lebens nachdenken lässt“. Seine Existenz verdankt der Mond indessen einer kosmischen Katastrophe: Man nimmt an, dass er vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren durch eine Kollision eines Planeten mit der Erde entstand. „Wir alle tragen daher buchstäblich seine DNA in uns“, so „arte“ und Planetarium in der Veranstaltungsankündigung.

Kostenlose Eintrittskarten zu der Vorpremiere gibt’s an der Planetariumskasse und online unter etix.com. Die Fernseh-Erstausstrahlung des Dreiteilers beginnt am Samstag, 12. Januar, 20.15 Uhr. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019