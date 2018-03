Menschen im Krankenhausbegleiten

Anzeige

„Zuhören. Trösten. Hoffnung wecken“ ist Motto der neuen Dorothee-Stiftung. Sie unterstützt die evangelische Klinikseelsorge an zwei Krankenhäusern. Die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 7. März, 18 Uhr gibt Einblicke in Entstehungsgeschichte und Arbeitsweise der Stiftung. Beim Festprogramm wirken auch der Ärztliche Direktor Markus Haass, Kirchenrätin Sabine Kast-Streib und Dekan Ralph Hartmann mit. „Für Kirche und Klinik ist ein seelsorgerliches Angebot innerhalb des Gesundheitssystems gleichermaßen bedeutend“, ist Dekan Ralph Hartmann überzeugt. „Denn die großen Nöte angesichts der Zerbrechlichkeit des Lebens machen die Krankenhaus-Seelsorge für viele Beteiligte auch hier in Mannheim zu einer wichtigen Begleitung.“

Für Patienten und Angehörige

Mit Blick auf die neue Stiftung betont Kirchenrätin Sabine Kast-Streib die zentrale Aufgabe der Kirche, für Schwache, für Beladene und für Kranke da zu sein. „Vor allem bei Krankheiten geht es nicht nur um eine medizinische Versorgung, sondern auch um die Sorgen, die Patienten und Angehörige belasten“, sagt Kast-Streib, die auch Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kranke Begleiten ist. „Seelsorge im Krankenhaus wird rege nachgefragt. Die regulären kirchlichen Stellen reichen aber nicht aus, um in allen Kliniken dem Bedürfnis nach Seelsorge gerecht zu werden. Daher bin ich sehr dankbar für die Gründung der Dorothee-Stiftung, die die Krankenhausseelsorge an diesen beiden Mannheimer Standorten sichern hilft.“ Denn in der Krankenhausseelsorge, die für Patienten, Angehörige und die Mitarbeitenden da ist, könne vieles zur Sprache kommen: Leiden und Klagen, Lebens- und Glaubensfragen, Hoffen, Beten und Danken. „Menschen machen hier eine gute Erfahrung mit Kirche an einem Ort, wo sie es vielleicht gar nicht vermutet hätten“, so Kast-Streib.

Am Theresienkrankenhaus und in der St. Hewig-Klinik sind aktuell drei Klinikseelsorger , und zwei Ordensfrauen im seelsorglichen Besuchsdienst aktiv. Ziel der Stiftung ist es, die evangelische Klinikseelsorge an den beiden Häusern langfristig finanziell mit abzusichern. Die Klinikseelsorge ist für Patienten, deren Angehörige sowie für alle dort Arbeitenden da, unabhängig von deren Konfession und Religion. dv