Mercedes am frühen Morgen gestohlen

Am frühen Freitagmorgen hat ein Unbekannter auf bislang ungeklärte Weise ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Wagen – ein schwarzer Mercedes Viano – vor einem Anwesen in der Straße Graudenzer Linie, in Höhe der Stettiner Straße. Die Besitzerin wurde aufgrund des startenden Motors gegen 3.35 Uhr aus dem Schlaf gerissen und sah den Dieb wegfahren. Laut der Frau trug der Täter ein schwarzes Sweatshirt mit weißen Adidas-Streifen. Der Mercedes hat am Kofferraumdeckel die Aufschrift „Harley Davidson Speed Monster“. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. pol/jor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019