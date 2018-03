Mercedes gerammt

Anzeige

Ein Autofahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Waldhof an einem abgestellten Mercedes beträchtlichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei gestern berichtete, hatte die Benz-Fahrerin ihren Wagen am Donnerstagvormittag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hanauer Straße geparkt – und hat nun einen Schaden von rund 4000 Euro. Der Verursacher der Karambolage kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung – und fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71 84 90. tan/pol