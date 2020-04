Mercure-Hotel wird Ersatz-Pflegeheim

Ab der nächsten Woche soll es belegt werden: Die Stadt hat das Mercure-Hotel am Friedensplatz angemietet, um es während der Corona-Krise als Ersatz-Pflegeheim und Behelfskrankenhaus zu nutzen. Das Vier-Sterne-Haus, lange als „Novotel“ bekannt, ist auf 150 Personen ausgelegt. Sobald es nicht reichen sollte, würden weitere Hotels genutzt, kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz an. Gespräche dazu liefen bereits: „Wir könnten innerhalb von Tagen die Zahl der Betten erhöhen.“

„Wir setzen nicht nur auf Hoffnung“, reagierte der Oberbürgermeister auf die Kritik, dass Mannheim – im Gegensatz zu vielen anderen Städten – noch keine Veranstaltungs- oder Messehallen mit Reservebetten belege. „Wir haben eine Strategie, die fachlich begründet ist und nicht auf Hallen setzt“, betonte er. Vielmehr gebe es „ein klares Konzept, wie man das am besten abwickelt, indem wir bestehende Infrastrukturen nutzen“. Da setze die Stadt auf die Hotels, die derzeit ohnehin überwiegend leer stünden.

Zunächst brauche man „mit weitaus höherer Wahrscheinlichkeit“ als ein Behelfskrankenhaus ein Gebäude als Pflegeeinrichtung. Dabei gehe es einmal um ältere Menschen, die nach einer Erkrankung vom Krankenhaus entlassen werden und in ein Pflegeheim müssten. Dort besteht wegen des Coronavirus aber ein genereller Aufnahmestopp – alle Leute müssen erst mal 14 Tage in Quarantäne. Das gilt ebenso für Pflegeheim-Bewohner, die vorübergehend im Krankenhaus waren. Auch sie können nicht sofort zurück. Dazu dient das Hotel zunächst. Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamtes, beziffert die Zahl der Betroffenen dieser beiden Kategorien auf etwa 20 bis 25, die als erstes in das Mercure-Hotel einziehen sollen. Gedacht werde ebenso an ältere Menschen, die derzeit von ambulanten Pflegediensten zu Hause versorgt werden. Wenn diese wegen plötzlichen Personalmangels ausfielen, brauche man für deren Kunden schnell eine andere Unterbringung.

Auch Spinelli-Kaserne geplant

„Derzeit kein Bedarf“ gibt es laut OB Kurz und Schäfer für ein Behelfskrankenhaus. Dennoch plane man dafür. Patienten, die zwar mit dem Coronavirus infiziert seien, aber nicht oder nicht mehr in einer Klinik behandelt werden müssten, könnten ebenso im Mercure-Hotel oder einem anderen Hotel unterkommen. Dies biete „eine größere Sicherheit vor Keimen“ als große Hallen mit Betten, so Schäfer.

Beim Betrieb der Hotels hätten Klinikum und Gesundheitsamt „den Hut auf“, so Schäfer. Derzeit liefen Gespräche, Personal aus Pflegeheimen der Stadt oder freier Träger zu gewinnen, aber auch an die Rettungsorganisationen werde gedacht. Teil der Planungen der Stadt sei ebenso die Spinelli-Kaserne in Feudenheim. Hier könnten Leute einziehen, die wegen der Corona-Krise nun eine Unterkunft bräuchten – etwa Obdachlose.

