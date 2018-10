„Merkel ist noch immer stark“

Frau Kramp-Karrenbauer, ist die Ära Merkel bald vorbei?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich bin mir sicher, die Kanzlerin sowie die Große Koalition werden diese Legislaturperiode überstehen. Wir haben schließlich einen vernünftigen Koalitionsvertrag geschlossen. Die Ära Merkel wurde schon oft für beendet erklärt – und Frau Merkel ist noch immer da und noch immer stark.

Denken Sie, der interne Streit zwischen CDU und CSU ist vorbei, oder wird Horst Seehofer noch einmal nachlegen?

Kramp-Karrenbauer: Momentan konzentrieren wir uns auf die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Da sind wir und auch die CSU mit Herrn Seehofer mit sich selbst beschäftigt. Wir sind schließlich zwei verschiedene Parteien. Wir teilen einen großen Bestandteil an Werten, aber es gibt eben auch Unterschiede. Und die hat man in diesem Sommer besonders stark gespürt.

Sie sprechen von den Landtagswahlen. Beide Parteien befinden sich bei den Umfragen in einem Rekordtief – was sind ihre Prognosen?

Kramp-Karrenbauer: Das ist natürlich schwer zu sagen. Die Umfragen zeigen, dass sich die Menschen eine starke Regierung wünschen. Und ich bin der Meinung, dass die Wahl-Entscheidungen letztendlich sehr kurzfristig getroffen werden. Ich bin davon überzeugt, dass alle Anstrengungen unternommen werden, ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. jor

